Mudaaharaadyada Armania oo sii socda inkasta oo uu Ra’isulwasaarihii is casilay

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Hoggaamiyaha mucaaradka Nikol Pashinyan

Mudaaharaadayaal taageersan mucaaradka Armenia ayaa dib ugu soo laabatay waddooyinka dalkaasi ak dib markii ay dowladda baajisay wadahadal lagu waday in ay dowladda la yeelatay hogaamiyaha mucaaradka.

Booliiska ayaa loo daadgureeyay wadooyiinka caasimada dalkaasi ee Yerevan.

Laba maalin ka hor hogaamiyihii uu ismariwaaga uu ka taagnaa Serzh Sargsyan,ayaa iska casilay xilka rai'sul wasaaranimada taasi oo jawaab u ahayd mowjado dibadbaxyo ah.

Balse mucaaradka ayaa ku eedeeyay xisbigiisa in ay isku dayayaan in ay awooda dalkaasi maroorsadaan iyaga oo ku baaqaya doorasho waqtigeedii laga soo hormariyay taasi oo ay doonayaan in ay ku shubtaan.

Shacabka reer Armenia ayaa 2015 kii u codeeyey sharci lagu badalayo nidaamka dalka u yaallay ,iyadoo awooddda laga yarayno madaxweynaha laguna wareejinaya Ra'iisal wasaaraha.

Mr Sargsyan ayaa lagu eedeeyey dhaliilo ah inuu aad ugu tiirsanaa dalka Ruushka uuna ku fashilmay inuu ka hadlo xiisadda socota ee Azerbaijan iyo Turkiga,iyadoo ay dalka ka jirta saboolnimo ba'an.

Maxay wadahadalada u qabsoomi waayeen?

Nikol Pashinyan ayaa dadka ugu yeeray isku soobax ka dib markii la baajiyey qorshe wadahadal oo uu lahaa ra'iisal wasaaraha Karen Karapetyan la baajiyey shirka.

Mr Pashinyan ayaa la xiray wax un ka yar ka dib markii uu mudaharaadka billawday.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption .

Waxaa socday mudaharaadyo maalintii isniinta ahayd looga soo horjeedo Serzh Sargsyan balse waa uu diiday inuu aqbalo dalbashada dadka mudaharadayo oo doonayey inuu iscasilo.

Waxaa lagu badalay Mr Karapetyan oo ay isku xulafu yihiin kana tirsan xisbiga isku xisbi jamhuuriga ,waxa uu horay u noqday ra'iisal wasaare xilligii uu dalka ka talinayey Mr Sargsyan.