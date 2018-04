Waa kuwee musharixiinta u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya?

Lahaanshaha sawirka Goobjoog Image caption Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen)

Guddiga doorashada baarlamaanka ee guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo afjaray qabashada araajida xildhibaanada u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee uu baneeyay Prof Maxamed Cusmaan Jawaari.

Is diiwaangalinta waxa ay ku ekeyd shalay, waxaana la diiwaangaliyay illaa 11 musharax sida uu BBC-da u xaqiijiyay guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee doorashada guddoomiyaha Xildhibaan Nuur Iidoow Beyle.

Musharixiinta wasiirada ah

Illaa 3 musharax ayaa ku jiray golaha wasiiradda, kuwaas oo guddiga doorashooyinka uu ku wargaliyay in ay iska casilaan xilalka ay ka hayeen golaha fulinta, amarkaas oo ay u hoggaansameen.

Shuruuda ah in ay iska casilaan xilka wasiirnimo ma jirto meel ay kaga qorantahay dastuurka iyo xeer hoosaadyada, hase yeeshee guddiga waxa ay u arkeen in ay munaasab tahay in qofka qabanaya guddoomiyaha golaha sharci dajinta ay tahay in uu ka madax banaanaado laanta fulinta.

Xubnaha is casilay waxaa ka mid ah Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo ahaa wasiirka gaashaandhigga , Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) oo ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda iyo Ibraahim Isaaq Yaroow oo ahaa wasiir ku xigeenka Boostada iyo isgaarsiinta.

Lahaanshaha sawirka Raadiyoow Muqdishoow Image caption Maxamed Mursal Cabdiraxmaan waxa uu wasiirka gaashaandhiga ahaa muddo sanad ka yar

Balse markii aan guddoomiye Iidoow weeydiiyay su'aasha ah in Ra'isulwasaaraha uu ka aqbalay iscasilaada iyo in kale, ayuu sheegay in aysan iyagu taas quseynin, kaliyana ay musharaxa ka doonayaan in uu la yimaado warqad iscasilaad ah oo uu kasoo tiimbareeyay xafiiska Ra'isulwasaaraha.

Guddoomiyaha guddiga doorashada Nuur Iidoow ayaa sheegay in guddiga uu yahay mid madax banaan, islamarkaasna waxyaabaha ay eegayaan ay isugu jiraan kuwa shaac ah iyo kuwa qarsoon, sababta ay shuruuddan u keeneena ay tahay iyaga oo ka eegaya dhanka caddaalada, lana doonaya in labada xildhibaan ay noqdaan kuwa siman, oo midkood uusan xil dheeraad ah haynin.

"Arrinta kale waxa ay tahay qofka wasiirka ah horey ayuu baarlamaanka u siiyay mas'uuliyad, una igmaday xil wasiirnimo, hadda in isla isagii soo laabto oo yiraahdo xil kale iigu dara ma ahan wax habboon, waana in uu dhigaa xilkaas hore" ayuu yiri Iidoow.

Nidaamka 4.5

Lahaanshaha sawirka Flickr Image caption Dr. Saalim Caliyoow Ibroow waxa uu mar soo noqday Ra'isulwasaare ku xigeenka Soomaaliya

Dhammaan musharixiinta waxa ay kasoo jeedaan hal beel oo ah beeshii guddoomiyihii xilka baneeyay Prof Jawaari.

Inkasta oo uu sharciga qabo in xildhibaan kasta oo ka tirsan golaha shacabka uu isu sharixi karo xilka guddoomiyaha, haddane xeer jajabka iyo isfahamka siyaasadeed ee awood qeybsiga beelaha waxa uu qabaa in hal beel oo kaliya isu sharaxdo.

Haddii ay dhici lahayd in ay isa soo sharaxaan xildhibaano beelo kale ah, islamarkaasna ay doorashada ku guuleysan lahaayeen, waxaa dhici lahayd qalqal siyaasadeed oo cusub, taas oo dheelitirka ka qaadi lahayd awoodaha siyaasadeed ee hadda jira.

Guddoomiye Nuur Iidoow oo ay BBC-du la hadashay ayaa yiri "Nasiib daro iyo nasiib wanaag kan ay tahay ma garanayo, balse anaga dhammaan xildhibaanada waan u bandhignay in ay isa soo sharixi karaan , inta isa soo sharaxnayda waa hal beel".

Shuruudaha

Sida uu xaqiijiyay Nuur Iidoow, shuruudaha looga baahanyahay musharaxa waa isla kuwii looga baahnaa markii uu xildhibaanka noqonayay, balse waxaa dheer lacag curaar ah oo $15 kun doolar dhan, taas oo uu ku shubayo bandhigaga dhexe, lana imanayo warqada qaansheegta, labo sawir oo teesare ah, codsi qoraal ah in uu xilka u taaganyahay iyo taariikh nololeedkiisa oo qoran, iyo waliba warqadda is casilaadda haddii uu xil wasiirnimo hayay.

Guddoomiyihii xilkan baneeyay waxa uu aqoonta ka gaaray heerka ugu sareeya, wuxuuna heystay darajada Prof-nimada, waxaana lagu tiriyaa in uu ahaa shaqsigii ugu aqoonta iyo waayo-aragnimo badnaa ee ebed soo maray guddoonka baarlamaanka, balse lama oga tayooyinka guddoomiyaha badali doona.

Image caption Sheekh Aadan Madoobe waxa uu horey usoo noqday guddoomiyaha baarlamaanka

Xagga waayo-aragnimada xilkan looga baahanyahay marka laga hadlo, waxaa malaha xusid mudan in musharixiinta uu ka mid yahay Sheekh Aadan Madoobe oo horey usoo noqday guddoomiyaha baarlamaanka dowladii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya.

Waxaa kale oo musharixiinta ka mid ah Dr Saalim Caliyoow Ibroow oo horey usoo noqday Ra'isulwasaare ku xigeenka dalka, wuxuuna ka mid yahay shaqsiyaadka soo qabtay xilalka sare ee hadda u taagan guddoomiyaha baarlamaanka.

Si kastaba ahaatee waxaa doorashada loo fariisan doonaa 30-ka bishan April. 2018-ka oo ku beegan maalinta isniinta, tartankuna waa mid ka xamaasad yar kuwii hore maadaamaa inta badan mushariinta ay hal beel kasoo wada jeedaan, islamarkaasna badankood ay isku aragti ka yihiin xagga siyaasadda.