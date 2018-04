Shiinaha: Nin mindi ku dilay sagaal ardey

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Dadka deegaanka ayaa billaabay in ay dhiig u tabarucaan kuwa dhaawacmay

Sagaal ardey ayaa mindi lagu dilay, 10 kalena way dhaawacmeen ka dib markii nin uu weeraray iyagoo ka soo baxaya iskuul ku yaalla Waqooyiga dalka Shiinaha, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen.

Ninka looga shakisan yahay in uu weerarka qaaday waxaa la sheegay in uu ahaan ardey iskuulkaasi dhiganayay oo ka aargudanayay xad gudub uu sheegay in horey loogu sameeyay.

Weerarka wuxuu ka dhacay deegaanka Shaanxi ee gobolka Mizhi. Waxaa la sheegay in ardeyda ay ku sii socdeen guryahooda.

Ninka laga shakiyay ayaa hadda ku xiran saldhig ciidan.

Booliska dalka Shiinaha ayaa ninkaasi magaciisa ku sheegay Zhao, iyo in uu yahay 28 sano jir.

Baaritaanka hordhaca ah waxay ku ogaadeen in sababta weerarka uu yahay in ninka uu aargudanayay ka dib markii lagu xadgudbay. Wuxuu dhiganayay fasalka seddaxaad ee dugsiga sare.

Ardeyda Iskuulkaasi dhigata waxay da'dooda u badan tahay 13 illaa 14 jirro.

Sidoo kale, waxay booliska sheegeen in ardeyda dhimatay ay kala yihiin toddobo gabdhood iyo laba wiil.

Caruurta dhaawacantay waxaa la geeyay cisbitaal, da'doodana weli lama shaacin.

Weerarro mindida loo adeegsado oo dhimasho badan sababay ayaa horey uga dhacay Shiinaha.

