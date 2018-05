Nin lagu helay in uu dilay gabadh ka dibna gubay

Lahaanshaha sawirka KAYFAB_27 Image caption Dilka Karabo Mokoena ayaa astaan u noqday mashaakilka baaxadda leh ee dumarka Koonfur Afrika lagu hayo

Nin reer Koonfur Afrika ah ayay maxkamadi ku heshay dambi ah in uu dilay gabadh ay saaxiibbo ahaan jireen oo 22 jir ahayd ka dibna uu gubay.

Dhacdadaas ayaa ka argagixisay dadka reer Koonfur Afrika sannadkii hore.

Maxkamadda sare ee ku taalla magaalada Johannesburg ayaa dacwaddii ku soo gunaanaday in Sandile Mantsoe uu tooriyeeyay Karabo Mokoena uuna isku dayay in uu dambiga ku qariyo in uu maydkeeda gubo.

Dilka gabadhan ayaa aad looga carooday, dumarkuna waxay billaabeen in ay baraha bulshda aad u adeegsadaan iyaga oo astaan ka dhigtay #MenAreTrash.

Koonfur Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan kufsiga ugu badan iyo dilka dumarka loogaysto.

In kabadan 40,000 oo kiis oo kufsi ah ayaa sannadkaste laga diiwaangaliyaa Koonfur Afrika, waxaana loo arkaa in ay tiradaasi tahay qayb yar oo ka mid ah kufsiyada sida rasmiga ah uga dhaca dalkaas.

Peet Johnson oo ahaa xaakimkii dacwadda qaadayay ayaa makhraati aan lagu kalsoonaan karin ku tilmaamay labelled Mantsoe.