"Trump wuu bixiyay lacagta la siiyay gabadha aflaanta galmada ah jisha"

Mid ka mid ah kooxda dhanka sharciga ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay hadal burinaya mid uu horay u sheegay madaxweynaha oo ku saabsanaa 130,000 oo doolar oo la siiyay Stormy Daniels oo ah gabadh aflaanta galmada ah jisha.

Duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani ayaa sheegay in Michael Cohen oo ah qareenka madaxweynaha uu sii bixiyay lacagta gabadha la siiyay, Trump-na uu u celiyay qareenka lacagtaas intii lagu gudo jiray ol'olihii doorashada ee 2016kii.

Madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in uusan waxba kala soconin lacagtaas gabadha la siiyay, laakiin dhawaan ayuu qirtay in "heshiiskaasi" dhacay.

Daniels ayaa sheegtay in lacagtaas loo siiyay in aysan kasii hadlin eedaynta ay soo jeedisay ee sheegaysa in ay madaxweynaha gogol dhaaf la samaysay.

"Shirkad dhanka sharciga ah ayaa la sii mariyay lacagta, madaxweynaha ayaana dib ka bixiyay" ayuu yiri Giuliani oo la hadlayay telefeshinka Fox News.

Ninkan ayaa dhawaan ku soo biiray kooxda dhanka sharciga u qaabilsan madaxweynaha.

Wuxuu sheegay in lacagtaas lakala bixiyay "dhawr bilood".

Giuliani wuxuu intaas ku daray in bixinta lacagtaas loo maray waddo sharci ah aysanna ka dhignayn kharash ol'ole doorasho, sababtuna ay tahay "in aysan ahayn lacag ol'ole doorasho loo adeegsanayay".

Michael Avenatti oo ah qareenka Daniels ayaa sheegay in ay tahay in dadka Maraykanku ay ka caroodaan hadalka Giuliani.

"Muddo bilooyin ah ayaan saadaalinaynay in dadka Maraykanka looga been sheegay 130kun ee la bixiyay iyo waxa uu madaxweynuhu ka ogyahay arrintaas. Ayuu Twitterka ku soo qoray.

Cohen oo ah qareenka madaxweyne Trump ayaa markii hore diiday in uu lacagtas bixiyay ka dibma wuxuu gadaal ka qirtay in uu si shaqsi ah u siiyay Daniels oo magaceeda rasmiga ah yahay Stephanie Clifford, wuxuu sheegay in uu lacagtaas ka bixiyay kaydkiisa bangiga ee khaaska ah bishii Oktoobar ee 2016kii iyadoo gabadha lagaga badalanayay in ay arrinta galmada ka aamusto.

Wuxuu diiday in madaxweynuhu uu qayb ka ahaa bixinta lacagtaas.

War qoraal ah oo uu soo saaray Cohen oo lagu daabacay wargeyska New York Times ayuu ku sheegay in arrinta lacagta aysan waxba kala soconin ol'olihii doorashada ee Trump iyo shirkadihiisa, wuxuuna intaas ku daray in loo celinin lacagta u gabadha u shubay.

Lacagtan ayaa la xiriirtay eedeymo ay soo jeedisay Daniels oo ku saabsan in ay la seexatay Trump sannadkii 2006dii, balse madaxweynuhu wuu diiday eedaymahaas.

Bishii Maarso ee sannadkan ayay Daniels maxkamad gaysay dacwad ka dhan ah madaxweynaha, heshiiskii ku saabsanaa in ay arrintan ka aamustana waxay ku sheegtay mid aan waxba ka jirin maadaama oo madaxweynuhu uusan sixiixin.