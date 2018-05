Maxaad kala socotaa guriga adduunka ugu wayn ee wada dhalada ah?

Lahaanshaha sawirka KEW GARDENS Image caption .

Waxaa magaalada London dib looga furayaa dhismaha "Temperate House "oo ah guriga ugu wayn adduunka ee dhalo ka samaysan, ka dib markii dayactir lagu samaynayay muddo shan sano ah.

Waa markii ugu horreysay taarikhda ee wax laga badelo dhismahan oo la casriyeeyo.

Waxaa dhismahan loo isticmaalay 5,000 litir oo rinji ah taasi oo ku fillan in lagu rinjiyeeyo afar garoon,waxaa sidoo kale la badelay 15,000 oo dhalo.

Dhismahaan ayaa lagu wadaa in dib loo furo sabtida 5ta bisha May.

Dhismahaan cagaarka ah ayaa hadda waxaa ku abuurran 10,000 oo geed ,iyadoo heerkulka iyo cimilada dunida ay geedahan wax badan ka badellaan.

Qaar ka mid ah noocyada geedaha ku abuuran xaruntan ayaa ah kuwa aad dunida ugu yar sida Encephalartos woodii.

Geedka Encephalartos woodii ayaa loogu magacdaray "geedka adduunka ugu kalisan" maxaa yeelay waxaa kaliye ee soo haray waa labka,iyadoo geedkan oo ka dhammaaday adduunka dib loo abuuray bartamihii garnigii 19 aad.

Scott Taylor, oo ku taqasusay arrimaha geedaha ayaa hadda maareyaa isbadelka heerkulka ee dhismahaan ,wuxuuna sheegay in weli ay baadigoob loogu jira sidii loo helli lahaa dhidigga geedka Encephalartos waxaa uu sidoo kale ku adgaystay inay muhiim tahay in la hello qaar ka mid ah geeedaha adduunka ugu tirade yar.

"Waxaa naga saaran musuul dhammanteen inan ku dadaallo sidii aan arrintan ku wadi lahayn" ayuu yiri Mr Taylor,

Dhismaha Heerkulka

Lacagta lagu dayactiray dhismahan ayaa gaareysa ilaa 41 milyan oo bound.

Waxaa dhismahan laga saaray 69,000 oo ka mid ah alaabihii horay loogu dhisay.

15000 oo dhalo ayaa la badallay

180 kun oo muraayadood ayaa la isticmaalay.

5,280 litir oo rinji ah ayaa loo isticmaalay dhismahaan.

400 oo shaqaale ayaa ka howlgalay mashruucaan.

Wareysi ay BBCda la yeelatay weriyaha arrimaha deegaanka Sir David Attenborough ayaa sheegay in markii ugu horreysay oo uu booqday Beerta Kew "mar aysan qiimo badan lahayn"

"Markii aan billaabay shaqada BBC ,marka ay shaqada igubadato oo aan niyad jabsannahay,waxaan soo booqan jiray xaruntan"

"Maxaa yeelay geedaha xaruntan ka baxa ayaa ah kuwa aad ugu tiro yar adduunka" ayuu ku daray David.