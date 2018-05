Burcadda adduunka oo bilaabay isticmaalka diyaaradaha Drones-ka

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Hay'adda sirdoonka Maraykanka ee FBI ayaa sheegtay in koox burcad oo afduub ka geystay Maraykanka ay isticmaaleen diyaaradaha yaryar ee dhulka laga hago si ay u indho saabaan saraakiisha FBI oo sheedda kala socday halka dadka lagu haystay.

Agaasimaha tiknoolajiyadda FBI Joseph Mazel ayaa ka hadlayay shir looga hadlayay aaladaha duula oo ka dhacay magaalada Denver ee dalka Maraykanka, wuxuuna sheegay in ay sii kordhayaan tuugada isticmaalaysa diyaaradahan Drones-ka loo yaqaano.

Tuugada ayaa drones-ka u isticmaasha in ay ku kala gudbiyaan daroogada iyo xitaa taleefoonada casriga ah kuwaas oo la geeyo xabsiyada sida ay sheegeen gole ay leeyihiin taliyeyaasha booliiska Maraykanka.

Burcada qaarkood ayaa diyaaradahan u isticmaala in ay xitaa ku illaalaystaan guryaha ay doonayaan in ay dhacaan, iyaga oo ku kala ogaanaya in laga maqanyahay iyo in kale.

Dowladda Maraykanka ayaa doonaysa sidii ay u xakamayn lahayd qalabkan halistiisa iyo faa'iidadeeda ay kala dhigga yihiin, iyada oo sharciyada adage e Maraykanka ka jira ee diyaaradahan isticmaalkooda ku saabsan ay wax badan tari la'yihiin.