Unicef: macaluul ayaa haysata boqolaal kun oo caruurta Koongo ah

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption DRC Congo

Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee Unicef ayaa ka digaysa in caruur gaaraysa 400,000 oo qof oo ku sugan gobolka kasai ee jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo ay haysato macaluul ayna u baahan yihiin daawo iyo badbaadin nafeed oo dagdag ah.

Gobolka Kasai, oo kamid ahaa gobollada ugu hodansan uguna nabadgalyada badan jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo, ayaa waxaa ka dilaacay rabshado sanadkii 2016, rabshadaas oo sababay in boqolaal kun oo dad ah ay isaga cararaan guryahooda.

Si ay rabshadaha uga baxsadaan, kumanaan qoys oo ku sugan gobolka Kasai ayaa waxay u carareen baaddiyaha, halkaas oo ay ku sugnaayeen dhowr bilood. Qaar badan oo dadkaas kamid ah ayaa u dhintay biyo iyo cunto la'aan.

Qaar dadkaas kamid ah ayaa iminka dib ugu soo laabanaya tuulooyin ay dagaallo daashadeen, halkaas oo aan lagu beerin wax dalag ah.

Unicef ayaa ku qiyaastay in 4 milyan oo qof oo ku sugan gobolka Kasai ay u baahan yihiin gargaar.

Caruurta ay hayso nafaqo darradu ayaa ah kuwa ugu liita. Haddiise aanay helin kaalmo dagdag ah, Unicef ayaa sheegaysa, in qaar badan oo caruurtaasi kamid ah ay dhiman doonaan. Hay'adda ayaa ku baaqday lacag gaaraysa 88 million oo dollar si loogu maalgeliyo hawlaheeda gargaarka: waxa ay hay'addu doonaysaa in ay balaariso xarumaha dadka lagu quudiyo, in la tababaaro shaqaalaha caafimaadka, iyo in la taageero caruurta ay kooxaha hubaysani sida khasabka ah ugu qortaan ciidan ahaan.