Kuuriyada Waqooyi oo burburineysa hubkeeda Nuclear-ka

Lahaanshaha sawirka DIGITALGLOBE

Kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in ay ku marti qaadi doonto warbaahinta caalamiga ah munaasabd saddex maamlmood soconaysa oo ay ku burburineeyso goobaha hubkeeda Nukliyeerka.

wakaaladda wararka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegtay mar sii horeeysay in quburo sidioo kale lagu marti qaadi doono laakin waa ay ka saareen hadalkii qoraalka ahaa ee maantay.

Xukuumadda Pyonyang wax ay sheegaty in howshaasi ay ku jiri doonto in la qarxiyo dhuumaha dhulka hoostiisa mara oo laga qaadi doono qalabka wax lagu kormeero iyo dhismayaasha wax lagu baaro .

Munaasabadaas ayaa dhici doonto sedex usbuuc ka hor shir madaxeedka taariikhiga ah ee singapore ku dhex mari doono maadxweyne Trump iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un.

Warkaan ayaa sidan looga akhriyay talefishinaka qaranka ee Kuuriyada waqooyi.

Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maanta galinkii hore uu Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo sheegay in Maraykanku uu kuuriyada waqooyi gacan ka siinayo dib u dhiska dhaqaalaheeda haddii xukuumadda Pyongyang ay ogolaato in ay joojiso hubkeeda Nuclear-ka.

Mr Pompeo ayaa hadalkaan sheegay kadib markii uu kulan kula qaatay magaalada Washington dhiggiisa kuuriyada koonfureed.

Wuxuu dhawaan kasoo laabtay booqasho uu ku tagay Pyongyang taas oo uu ku sheegay in uu wadahaddalo diirran la sheegay hoggaamiyaha kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.

Xoghaye Pompeo ayaa sheegay in uu wadahaddalo heer sare ah la yeeshay Kim Jong Un, kuwaas oo ku saabsan go'aanada istiraatiijiga ah ee horyaal, iyo in hoggaamiyaha Kuuriyada waqooyi uu diyaar u yahay in uu faraha ka qaado dhammaan hubkiisa Nuclear-ka asagoo ku baddalanaya ballanqaadyo loo samaynayo.