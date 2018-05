La haystayaal British ah oo la sii daayey

Lahaanshaha sawirka BETHAN DAVIES AND ROBERT JESTY Image caption Bethan iyo Robert waxaa laga afduubtay gobolka waqooyiga Kivu

Labada qof oo magacyadooda lagu sheegay Bethan Davies and Robert Jesty ayaa la sii daayey, ka dib markii ay Jimcihii afduubteen koox dabley ah.

Ilaa hadda ma kala cada in xoog lagu soo furtay iyo in madax furasho laga dhiibay, bacdamaa ay dablaydu weydiisteen markii hore in la siiyo $700,000.

Raadiye maxalli ah ayaa sheegay in kolonyo ay labadaas qof la socdeen weerar lagu qaaday mar ay ku sii jedeen magaalada dhinaca bari ku taalla ee Goma.

Afduubka ayaa ka dhacay seeraha Virunga, waxaana intii uu afduubku socday ku dhimatay gabar ka mid ah ciidanka ilaalada seeraha, halka darawalka gaarigii labadaas qof ay saarnaayeenna uu dhaawacmay.

Inkastoo ay dalkaas joogaan ciidamo nabadda ilaaliya, misna waxaa seeraha gudihiisa iyo agagaarkiisa ka hawlgala dabley mararka qaar weerarro qaada.

Seeraha Virunga oo Qaramada Midoobay u aqoonsan tahay goobaha dhaxalka taariikhiga ah leh ayaa ku fadhiya dhul baaxadiisu le'eg tahay 3,000 oo mayl oo isku wareeg ah, wuxuuna xuduud la leeyahay Uganda iyo Rwanda.