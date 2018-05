Kuuriyada Waqooyi oo ku goodiday in ay baajin doonto shirka Maraykanka

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Kuuriyada Waqooyi ayaa ka carootay dhoolatuska Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed

Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in laga yaabo in ay isaga baxdo shirka lagu wado in ay la yeelato Donald Trump haddii uu Maraykanku ku adkaysto in ay ka tanaasusho hubkeeda nukliyeerka ah.

Shirka aadka looga dhursugayo ee Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa lagu wadaa in uu qabsoomo 12 bisha Juunyo.

Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi oo war caro ka muuqato soo saaray ayaa sheegay in Maraykanku uu soo jeedinayo hadallo ka fiirsi la'aan ah oo niyad xumo ah.

Wuxuuna toos farta ugu fiiqay John Bolton oo ah lataliyaha ammaanka qaranka.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption John Bolton

"Ma qarinno dareenkanaga iyo sida aan uga xunnahay ninkaas," ayuu yiri Kim Kye-gwan.

Heshiiska taariikhiga ah ee lagu gaaray in ay kulmaan Trump iyo Kim ayaa imaanaya iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in ay ka go'antahay in nukliyeerka laga cirib tiro gacanka Kuuriya.

Ma cadda waxa ay arrintaasi si toos ah ooga dhigan tahay, laakiin Kuuriyada Waqooyi ayaa warbahinta ajaaniibta ku martiqaaday in ay goobjoog ka noqdaan marka ay soo xirayso goobta ugu wayn ee ay hubka nukliyeerka ah ku tijaabiso bishan dhammaadkeeda.

Bolton ayaa dhawaan sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay raaci doonto "qaabkii Liibiya" ay u martay hub ka dhigista nukliyeerka.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Kim Jong-un iyo Donald Trump

Laakiin arrintaas ayaa dareen ku dhalisay Pyongyang oo la socotay sidii jabhadaha ay reer galbeedku taageerayeen ay u dileen kornayl Mucamar al-Qadafi sannado uun ka dib markii uu hubka nukliyeerka ah wareejiyay.

Weriyaha BBC Laura Bicker oo ku sugan magaalada Seoul ayaa sheegaysa in Kuuriyada Waqooyi oo in badan sheegaysay in nukliyeerku uu muhiim u yahay jiritanka dalkeeda ay hadda caddaysanayso dalabkeeda.