OPCW: Kalooriin baa loo adeegsaday weerarkii Suuriya ka dhacay Feebaraayo

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Dad ay neefsashadu dhibaato ka haysato ayaa la keenay isbitaalka Saraqeb weerarkii Feebaraayo ka dib

Ururka caalamiga ah ee la socda hubka kiimikada ah ayaa sheegay in ay u badan tahay in kalooriin loo adeegsaday weerarkii bishii Feebaraayo lagu qaaday magaalo Waqooyiga Suuriya ku taalla oo ay jabhaduhu gacanta ku hayeen.

Ururka la socda arrimaha hubka kiimikada ah ee magaciisa loo soo gaabiyo OPCW ayaa arkay saamaynta ka dhalatay kiimikada.

Qofna ma aysan dusha ka saarin eeda, sida uu xeerkeedu dhigayo.

Qolyaha caafimaadka iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in bambaanooyin kalooriin ah laga soo ganay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dawladda.

Dawladda ayaase si joogto ah u diida, waxayna sheegtay in aysan waligeed hub kiimiko ah adeegsanin.

Si kastaba ha ahaatee hawshan oo ay si wada jir ah u fuliyeen Qaramada Midoobay iyo OPCW oo hadda la soo gabogabeeyay ayaa lagu sheegay in ay ku kalsoon yihiin in suntan neerfaha wax yeesha ee Sarin iyo kalooriin in loo adeegsaday afar weerar.

OPCW ayaa sidoo kale baaritaan ku haysa weerar kiimiko looga shakisan yahay oo bishii hore ka dhacay Douma oo ay jabhaduhu markaas gacanta ku hayeen, masuuliyiinta caafimaadkuna waxay sheegeen in ay ku dhinteen 40 ruux.