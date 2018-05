Taranta Maraykanka oo hoos u dhacday tan iyo 1987

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Carruur badan ayaa wali ku dhalata Maraykanka hoos u dhacana kama dhigna in ay is dhimi doonto tirada bulshada

Carruurta ku dhalata dalka Maraykanka ayaa aad hoos ugu dhacday iyada oo gaartay meeshii u hoosaysay muddo 30 sano ah, arrintaas oo calaamad u ah in uu is badalay dhaqanka dadka iyo in dumarku ay dib u dhigaan wakhtiga ay hooyada noqdaan, sida ay khuburadu sheegeen.

Carruur lagu qiyaasay 3.85 milyan ayaa ku dhalatay dalka Maraykanka sannadkii 2017kii, waana tiradii ugu hoosaysay tan iyo sannadkii 1987.

Waxaa sidoo kale hoos u dhacay gabadhaha carruurta dhala iyagoo aad u da'yar iyo kuwa da'da labaatameeyada ku jira.

Mararka ay dalalku horumaraan waxaa caadi ka ah in ay hoos u dhacdo carruurta ku dhalata.

Maraykanka ayaa ka taran yar UK balse balse wali dalal kale ayuu ka taran badan yahay.

Inkastoo ay hoos u dhacday tirada gabdhaha iyaga oo da'yar dhala haddana dhanka kale waxaa sare u kacday dumarka umula iyaga oo da'doodu u dhaxayso 40 and 44.