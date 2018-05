Israa’iil awood xad dhaaf ah ma u isticmaashay mudaharaadyada Qaza?

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in kumannaan mudaharaadayaal ah rasaasta noonool lagu dhaawacay

Saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa waxay sheegayaan in mudaharaadyadi lixda toddobaad ka socday xadka Qaza ay la wadaagto Israa'iil ay ku dhinteen 100 qof oo Falastiiniyiin ah, in ka badan 10,000 kalena ay ku dhaawacmeen.

Isniintii la soo dhaafay oo keli ah, waxaa Qaza ku dhintay 60 qof, xilli Falastiyiniintu ay ka mudaharaadayen safaaradda Mareykanka ee loo wareeejiyey magaalada Quddus, arrintaa oo uu wali muranka ka taagan yahay.

Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa wuxuu Israa'iil ku eedeeyey iney ciidamadeeda xasuuq u geysteen dad rayad ah oo aan hubeysnayn, balse ra'isalwasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa tallaabada ay ciidamadiisu qaadeen ku tilmaamay mid ay isku difaacayeen, waxa uuna ururka Xamaas oo soo agaasimay mudaharaadyada ku eedeeyay mas'uuliyadda dhimashada ka dhalatay arrintaasi.

Mudaharaadyada maxaa ka dhacay?

Ururka Xamaas iyo koox kale ayaa mudaharaadyada soo agaasimay, waxa ayna ugu magac dareen "mudaharaadka dib u soo laabshada", oo ay ku taageerayaan qoxootiga reer Falastiin xaqa ay u leeyihiin iney dhulka awoowyadood dib ugu laabtaan, kaasi oo dagaal looga soo saaray isla markaana sanadkii 1948-kii dhulkooda laga aasaasay Israa'iil.

Dowladda Israa'iil oo si weyn uga soo horjeeddo xuquuqda dib u laabashada, ayaa sheegtay in argagagixisadu ay doonayaan in ay xudduudda ka soo tallaabaan oo ay weerarro u geystaan Israa'iil, iyaga oo mudaharaadyada ku soo gabbanaya.

Inta ay mudaharaadyadu billaabmin ayay saraakiisha Israa'iil sheegeen, in "ciidamadooda mararka qaar ay u idman yihiin iney rasaas kala hortagaan dadka doonaya in ay burburiyaan xeyndaabka xudduudda " iyo weliba dadka xadka u soo jirsada ilaa 300 oo mitir (985 ft), waxaase markii dambe masaafahaasi laga dhigay 100 miitir oo kaliya.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Israa'iiliyiinta waxay sheegay in dhagxaan iyo waxyaabaha qarxa lagu soo tuuray

Inkasta oo ay digniintaasi jirtay, haddana kumannaan Falastiiniyiin ah ayaa mudaharaadyo ku abbaaray xuduuddda, waxaase ciidamada Israa'iil dadka mudaharaadyada dhigayay kala hortageen sunta indhaha ka ilmeysiisa, rasaasta cinjirka iyo noocya kala duduwan oo rasaasta caadiga ah.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in baadhitaan madax bannaan lagu sameeyo arrinta Qaza

Afhayeenka guddoomiyaha golaha xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay, Rupert Colville, oo talaadadii la soo dhaafay warbaahinta u warramay ayaa wuxuu sheegay in"Isku dayga xuduudda lagu soo beegsanaya ama laga soo tallaabaya ama waxyeello loogu geysanayo qiil uma noqon karayaan dhimasho iyo dhaawac ama in la isticmaalo rasaasta nool".

"Sida oo kalana dadka mudaharadaya waxay sameeynayaan dhagaxtuur iyo waxyaaba ay gubaan si uu qaac uga baxo iyaga oo weliba meel fog ka jooga xadka ammaankiisa aad loo adkeeyey oo weliba ku dhow goob difaac adag oo ay ciidamo ku sugan yihiin," ayuu sii raaciyay hadalkiisa.

Agaasimaha hay'adda xaquuqul insaanka ee Amnesty International ee bariga dhexe, Philip Luther ayaa yiri "waxa dhacaya waa xadgudub ku yihiin shuruucda caalamiga ah, waxaana ciidamada Israa'iil ay mararka qaar geysanayaan wax la mid ah dambiyo dagaal"

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Ugu yaraan 13 carruur ah ayaa lagu dilay boqollaalna waa lagu dhaawacay mudahaaradyada Qaza ka billaawday

Bishii hore ayay hay'addani ka soo saartay xog dhammeystiran arrinta Qaza, waxaana ay soo bandhigtay muuqaallo iyo sawirro si cad u muujinayo xoogagga Israa'iil oo dilayo mudaharaadayaasha, iyada oo ay yar tahay waxyeellada ay soo gaarsiin karaan.

Kooxda Xuquuqda Aadanaha Israa'iil ee B'Tselem ayaa sheegtay amarka ah in rasaas lagu furo mudaharaadayaasha "ay tahay mid sharcidarro ah", waxa ayna ciidamada Israa'iil ee ku sugan goobahaasi ay ugu baaqday in ay diidaan amarrada noocaasi oo kale ah in ay fuliyaan.

Bishi hore, ayaa lix ka mid ah uruurrada u dooda Xuquuqda Aadanaha waxa ay maxkamadda sare ee Israa'iil ka dalbadeen inay amar ku bixiso in Israa'iil ay la laabato awoodda ciidan ee ay adeegsaneyso, waxa ayna intaa raaciyeen in mudaharaadayaashu oo loo adeegsado rasaas nool nool ay tahay "xadgudub aan geed loogu soo gabban" maadaama bay yirahdeen dadka mudaharaadayaasha ahi aysan jirin wax halis ah oo ay geeysan karaan. Kooxahani ayaa sheegay in ay ciidamada u hoggaansamaan sarreeynta sharciga. Balse go'aanka maxakamadda ayaa la hakiyay oo dib loo dhigay.

Israa'iil maxay ka tiri?

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Ciidamada Israa'iil ayaa la soo dhoobay xuduudda ay wadaagaan Qaza iyo Israa'iil

Qareennada Dowladda Israa'iil difaacaya ayaa waxay ku doodeen in ciidamada Israa'iil ee la geeyey xadka Qaza ay tahay tallaabbo "lagu ilaalinayo Israa'iil iyo shuruucda caalamiga ahba".

Waxayna intaa ku darayaan in mudaharaadyada xuduudda ka dhacaya "ay yihiin dagaal hubeysan oo u dhaxeeya ururka argagixsada ee Xamaas iyo Israa'iil". Amarka lagu siiyey ciidamada in ay rasaas nool adeegsadaan ma aha mid khuseyso shuruucda bani'addaminimada ee caalamka, balse waa sharciga dagaalka hubeysan halka la dhihi lahaa sharciga xuquuqda caalimiga ah.

Netanyahu ayaa wuxuu Isniintii la soo dhaafay sheegay in ururka Xamaas uu Israa'iil tani iyo 2008 seddex dagaal la galay, "wuxuuna ururkani doonayaa in uu Israa'iil burburiyo, isaga oo xuduudda u soo diray kumannaan qof si ay xudduuda u jabiyaan oo ay hadafka Xamaas u meel mariyaan".

"Waana sii wadeynaa go'aannada aan ku ilaalineyno xorriyadda Israa'iil iyo Shacabkeeda," ayuu yiri.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Ciidamada Israa'iil sunta indhaha ka ilmeysiisa waxay u adegsadeen diyaaradaha yar yar ee aan duuliyaha lahayn

Ciidamada Israa'iilna waxay ku andacoonayaan "iney qaadeen tillaabboyin munaasab ah oo ciidanka u yaallay" halka Falastiiniyiintu ay wadaan "mudaharaadyo rabshada wata".

Afhayeenka ciidamada Israa'iil Gaashaanle Jonathan Conricus ayaa bishii hore sheegay in "waxaan rasaas noonool aan isticmaalnaa oo keliya, marka aan u aragno iney munaasab tahay oo ay halis ku soo fool leedahay adeegyada aasaasiga ah iyo ciidamada Israa'iil. Waxaanna isticmaalnaa qoryaha diiradda leh amarkana waxaaan ka qaadanaa taliyeyaashayada".

Waxay sida oo kale ciidamadu sheegeen iney fashiliyeen dhawr "weerar oo argagixiso" oo uu soo maleegay ururka Xamaas xilliga ay mudahaaradyada socdeen, ayna dileen dad doonayey iney xeyndaabka xuduudda bam ku xiraan oo ay sidaana ku soo gudbaan.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Hoggaamiyaha Xamaas oo soo booqday goobta mudaharaadka ka socdo si uu mudaharaadayaasha u dhiirra geliyo

Talaadadii la soo dhaafay ayay ciidamadu sheegeen iney caddeymo u hayaan ugu yaraan 24 ka mid ah 60-ka qof ee la dilay maalinti Isniinta ahady ay yihiin "argagixiso xiriir horey loogu yaqiin falal argagixiso", oo ay ka mid yihiin "xubno ka tirsanaa ururka Xamaas".

Xamaas ayaa qirtay shan ka mid ah dadka la dilay maalinta koobaad ee bishan March iney ahaayeen xubno ka tirsan garabka hubeysan ee Xamaas, balse waxay ahaayeen "dad ka garab mudaharaadayey shacabkooda". Balse waxay diideen iney qirtaan in lagaga dilay xubno kale oo Xamaas ka tirsan.

Maxay muhiim u tahay qaabka shrciga in la raaco?

Noam Lubell, oo ah bare sare oo culuunta sharciga caalamiga ah ka dhiga Jaamacadda Essex ayaa wuxuu sheegay, in sharciga xuquuqda aadanaha uu u baahan yahay in la fahmo siyaabaha awoodda loo adeegsan karo, sida inaan awood la adeegsan, in awood dhedhexaad ah la isticmaalo iyo awood xad dhaaf ah la adeegsado iyada oo laga eegayo khatarta ay dadka u geysan karto.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Xoogagga ammaanka fasax uma haystaan iney rasaas noonool ku ridaan dad mudaharaadaya

Wuxuu intaa ku daray, in sharciga dagaallada hubeysan uu ka kooban yahay xeerar kala duduwan, mid ka mid ah ayaa wuxuu oggolaanayaa xaaladaha qaarkood in loo isticmaalo awood xad dhaaf ah, iyada oo shaqsiyaad gaar ah lala beegsanaya, sida dagaallada dadka rayad ah ay colaadda ka qayb qaataan. Hase ahaatee, sharciga uma oggolaanaya iney xoogagga amnigu ay rasaas noonool u isticmaalaan dad mudaharaadaya.

Lubbel ayaa sheegay in haddii ciidamada Israa'iil ay ka hawl galayaan goob uu dagaal hubeysan ka socdo sida kan Qaza ka socda oo kale, in ay ku bartilmaameedsadaan oo keliya dadka colaadda sida tooska ugu lugta leh.

Wuxuu intaa ku daray, "weli waxaa loo baahan yahay in si xeel dheer loo fiiriyo habka loo micnaynayo ka qayb qaadashada colaadda ee tooska ah, waana in lagu saleeyaa oo keli ah dadka hubeysan ama waxyaabaha qaraxa sita ama la yidhahdo darbiga xuduudda ma ku soo dhawaaday? Arrimahaasi oo dhan iyada oo la eegayo in la isticmaalo awood xad dhaaf waxay u baahan tahay sharaxaad dheeraad ah."

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Ciidamada israa'iil oo qabqabanayo seddex dhalinyaro falastiiniyiin oo xudduudda ka tallaabay

Haddii xataa xaaladaha noocani lagu meel mariyo sharciga dagaallada hubeysn, waxaa laga yaabaa in loo oggolaado in awood xad dhaaf ah loo istcmaalo kooxaha hubeysan oo meel ku kulansan, haddii ay suurtagal noqoto iney dadka rayadka ah ka qayb qaataan mudaharaadyada, "colaadaha", tallaaba kasta oo loo qaadayo in looga hortago waa iney ahaadaan kuwa ku saleysan sharciga Xuquuqda Aadanaha ee caalamiga

Waxaa intaa dheer, kooxaha hubeysan haddii ay gabbaad ka dhiganayaan dadka rayadka ah, waxay noqoneysaa xad gudub shuucda caalamiga ah oo ay dhankooda ka geysteen. Si kastaba ha ahaatee, waa in mar walba maskaxda lagu hayaa ilaalinta dadka rayadka ah ee mudaharaadyada ka qayb qaadanaya.

Lubell wuxuu intaa ku darayaa in ilaalinta iyo badbaadinta dadka rayadka ah anaan loo arag arrin lala yaabo, waa iney milatiriga Israa'iil ay marka horaba qaadaan tallaabo kasta oo ay dhimashada ku yareyn karaan, sharciga xuquuqda aadanaha caalamiga ah iyo sharciga dagaallada hubeysanba waxay doonayaan waa intaa.

Dhacdadani cusub ma aha iney noqoto mid daboosho sawirka guud ee xaaladda ka taagan Qaza, taasoo ay ka dhalan karto su'aal sharci oo ah yaa awoodda u leh, yuuna xil ka saaran yahay inuu yareeyo dhibaatada halkaa ka taagan.