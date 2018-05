Qoyska wiil toogasho ka geystay Texas oo warbaahinta la hadlay

Lahaanshaha sawirka Image copyrightDIMITRIOS PAGOURTZIS/FACEBOOK Image caption Dimitrios Pagourtzis, ardayga 17 jir ah oo loo heysto in uu ka dambeeyay toogashadii iskuul ku yaala gobolka Texas

Qoyska arday 17 jir ah oo loo heysto in uu ka dambeeyay toogashadii lagu hoobtay ee ka dhacday iskuul ku yaala gobolka Texas ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in ay la hanfariireen , kuna wareeren wixii dhacay.

Waalidka wiilkan da'da yar oo lagu magacaabo Dimitrios ayaa sheegay in uu ahaa wiil caqli badan, degen, iyaguna ay sidoo kale doonayaan in looga jawaabo weeydiinta dadka oo dhan ay is weeydiinayaan ee ah sababta uu wiilka falkan ugu kacay.

Mid ka mid ah hooyada dhashay dadkii weerarka ku baxay ayaa sheegtay in wiilkan uu damaaciyay gabadheeda dhawr jeer oo hore, iskuna dayay in uu fasalka dhexdiisa ku xodxoto, balse ay ka diiday, taas oo keentay in uu ardayda hortooda yaxyax kala kulmo.