Mourinho : Chelsea uma qalmin in ay qaaddo koobka FA Cup-ka

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa aaminsan in aysan kooxda chealsea u qalmin in ay qaaddo koobka FA Cup isagoo kooxda ku eedeeyay in ay "sagaal qof " ku difaacanayeen goolka.

Chelsea ayaa koobka FA Cup ku guuleysatay sideed goor kadib markii Eden Hazard uu qeybtii hore ee cayaarta u dhaliyay gool ku laad taas oo chelaea u suuro galisay in ay guusha ku raacdo oo ay koobka ku hanato.

Sikastaba ha ahaate macalin Mourinho ayaa aaminsan in Manchester United ay ka cayaar wanaagsanayd oo ay u qalantay in koobka hanato.

"Wan u hambalyeynayaa balse uma maleynayo in ay u qalmeen in ay badiyaan," ayuu yiri Mourinho

"Waan u hambalyeeyay. Waxaan ahay tababaraha kooxda Manchester United waana in aan xishmeeyaa mana ahan sababta in ay tahay kooxdeeydii hore balse maanta waa koox ay naga dhexeyso xifaaltan waxayna ilatahay in aan u qalannay in aan guuleeysano, balse kubadda ayaaba nasiib iska ah".

Mourinho ayaa sidoo kale aaminsan in kooxda ay dareemeysay maqnaanshaha weeraryahan Romelu Lukaku oo qeeybtii hore ee kulanka ku jiray keydka sababtoo ah waxa uu ka soo kacay dhawac ka soo gaaray anqawga.

"Waa ay nagu adkayd in Lukaku la'aantii aan la cayaarno koox ay sagaal qof difaac ugu jirtay," ayuu ku daray Mourinho.

Hazard oo Chelsea u dhaliyay gool ku laadka ay kooxda ku badisay ayaa macalin Mourinho ku raacay in Chelsea ay gashay difaac.