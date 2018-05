Muxuu u xoogeystay ololaha xijaab diidka ah ee ay wadaan haweenka iiraan?

ويديوي دريافتي #چهارشنبه_های_سفید : كتك زدن وحشيانه يك دختر بيگناه توسط ماموران گشت ارشاد فقط به جرم بدحجابي، دختر بي حال به زمين مي افتد. #دوربين_ما_اسلحه_ما است تا اين وحشي ها را رسوا كنيم.خواهش مي كنم بي تفاوت نباشيد. فيلم كامل را كه به #چهارشنبه_های_سفید ارسال شده در كانال تلگرامم ببينيد

