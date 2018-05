UK oo noqonaysa "xarunta daroogada cocaine"

Lahaanshaha sawirka PA Image caption Sannadkan 2018ka waxaa caasimadda lagu dilay 67 ruux

UK "waxay si xawli ah u noqonaysaa dalka cocaine-ta ugu badan isticmaala Yurub" sida uu sheegay wasiirka amniga ee dalkaas.

Ben Wallace ayaa xildhibaannada u sheegay in tiknoolajiyaddu ay dhallinyarada u suuragalinayso ganacsiga daroogada, una wada xiriiraan si ammaan ah, ayna xiriir samaysanayaan, arrintaasina ay gaartay meel aan hadda ka hor la gaarin.

Wuxuu sheegay in uu rajaynayay in lacag dheeri ah la siiyo iyadoo bartanka lagaga jiro walaaca ay xildhibaannada xisbiga shaqaaluhu ka qabaan kharashaadka laga dhimayo booliiska.

David Lammy oo ka tirsan xisbiga Shaqaalaha oo ka digaya in dad hor leh la laayo ayaa sheegay in loo baahan yahay in wasiirradu is waydiiyaan "in nolosha dadka madaw ay ahmiyad u leedahay?"

Caasimadda ayaa sannadkan lagu dilay 67 ruux, xildhibaanka oo dalbanaya in arrintaas wax laga qabtana wuxuu sheegay in laga yaabo in tiradaasi ay gaarto 100.

Hadalkiisa ayaa yimid iyadoo xildhibaannadu ay ka doodayaan istaraatiijiyadda dawladda ee ku aadan dambiyada halista ah.