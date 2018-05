Ninka loo wado hogaaminta Talyaaniga oo waxbarashadiisa su'aal la geliyay

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Giuseppe Conte ma aha xildhibaan wuuna ku cusub yahay siyaasadda Talyaaniga

Giuseppe Conte oo ah 54 jir ku takhasusay baridda qaanuunka, isla markaana loo xushay inuu noqdo Ra'iisalwasaaraha Talyaaniga ayaa wajahaya eedeyn ah inuu ka badbadiyay xogta ku saabsan aqoontiisa.

Waxa uu ku sheegay warqaddiisa aqoonta iyo khibradda uu leeyahay inuu "si dhamaystiran aqoontiisa sharciga ah" ugu qaatay jaamacadda New York (NYU).

Balse haweeney u hadashay NYU ayaa u sheegtay wargeyska New York Times in aanay heyn diiwaan muujinaya in ninkaasi uu wax ka bartay jaamacaddaasi.

Waxay intaa ku dartay in loo ogolaaday inuu cilmi-baaris ka sameeyo maktabadda jaamacaddaasi iyo in bare-sare oo qaanuunka ah uu ku martiqaaday inuu xubin ka noqdo guddiga Joornaalka Sharciga Talyaaniga.

Xisbiga Five Star Movement oo ka mid ah xisbiyada usoo xushay Conte xilka ra'iisal wasaaraha, ayaa ku gacan sayrtay eedeynta, waxaana uu yiri "ma jirto meel uu ku sheegay inuu jaamacadaasi kaso dhammeeyay shahaadada master-ka, balse waxa uu halkaa u joogay inuu si wanaagsan u barto luuqada Ingiriiska."

Xisbigaasi iyo kan isbahaysiga la ah ee League, ayaa sugaya ogolaanshaha madaxweynaha Talyaaniga si ay u dhisaan dowlad cusub.