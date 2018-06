Sawirrada diyaarad laba qalbac u kala jabtay

"Waxa ay aheyd in dadku ay horay fariistaan, qof dhintayna ma uu jiro taasna waxa ay caddeynaysaa inay xarigga kursiga xirnaayeen," ayuu yiri, waxa uuna intaasi ku daray waxaa la sameyn doonaa baaritaan si loo xaqiijiyo in laga hortago in shil noocan oo kale uu mustaqbalka dhaco.