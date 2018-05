Kuuriyada Waqooyi oo madaxweyne ku xigeenka Maraykanka ku tilmaantay "doqon"

Lahaanshaha sawirka Reuters

Masuul sare oo ka tirsan Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweyne ku xigeenka dalka Maraykanka Mike Pence ku tilmaantay in uu "doqon yahay" wuxuuna uga digay "in uu dhici karo dagaal nukliyeer loo adeegsaday" haddii ay dublamaasiyaddu guuldaraysato.

Choe Son-hui ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi aysan "Maraykanka ka baryidoonin wadahadal" isla markaasna aysan caddaadis ku saaraynin in ay ka soo qaybgalaan wadahadalka.

Maalmihii u dambeeyay labada dhinacba waxay ka digeen in laga yaabo in dib loo dhigo amaba la baajiyo kulanka ay Trump iyo Kim ku ballansan yihiin 12ka Juunyo.

Pyongyang ayaa sheegtay in ay dib uga baaraan dagi doonto haddii uu Maraykanku ku adkaysto in iyaga oo kali ah ay ka tanaasulaan hubkooda nukliyeerka ah.

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Talaadadii sheegay in ay Waqooyiga u taallo in ay shuruudda buuxiyaan si wadahadalku u dhaco.

Choe Son-hui ayaa marar badan ka qaybqaadatay xiriir dublamaasi oo Maraykanka lala sameeyay.

Maqaal lagu qoray wakaaladda wararka ee KCNA ayay Choe ku sheegtay in Pence uu toddobaadyadan saxaafadda u sheegayay hadallo aan "laga fiirsanin oon wanaagsanayn" kuwaas oo ay ka mid ahayd hadalkii uu ku sheegay in laga yaabo in "Kuuriyada Waqooyi ay ku dambayso jidkii Liibiya".