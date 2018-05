Adduunka oo ka qayliyay qaniinyada Masaska

Lahaanshaha sawirka SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Qaniinyada Masaka oo laga cabaadayo

Qaramada Midoobay ayaa meel marisay qaraar dhigaya in qaniinyada masaska loo qaata arrin caalami ah oo caafimaadka adduunka khusayso.

Kummanaan dad ayaa sanad kasta ayaa u geeriyooda qaniinyada masaska halka kuwa kalenna ay naafayso sunta Masaska.

Ha'yadda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in dhibaatada ay gaystaan masaska ay noqotay mid la dayacay.

Waddamada xubnaha ka ah ha'ayadda ayaa sheegay in dalalka ay la yimaadaan istraatiijiyad loogu hortagayo saamaynta sunta masaska iyo in daawo loo hello qaniinyada.

Ururada u dhaqdhaaqa arrimaha caafimaadka ayaa soo dhaweeyay tallaabadan, waxayna ku tilmaameen horumar yarayn karta tirada dadka u geeriyoodo qaniinyada Masaska iyo dadka kale uu naafada ka dhigay maska.

WHO waxay waxay shaqadeedu tahay in samayso qorsheyaal caalami ah oo sare loogu qaadaya daawaynta iyo ka hortagidda qaniinyada Maska.

Waxaana kamid ah helitaanka dawooyin raqiis ah oo laga heli karo dhamaan adduunka oo idil gaar ahaan dalalka Saxaraha ka hoose ee Qaaradda Afrika.

Gaajada iyo xarumaha caafimaadka oo yar ayaa ugu wacan dadka inay la dhintaan qaniinyada masaska kuwaaso qaarkood ay raadsadaan daawo dhaqameed.

Istaraatiijiyadda lagula dagaalamayo sunta masaska ayaa diiradda lagu saari doona tabbabaridda shaqaalaha caafimaadka sidii ay ula tacaali lahaayeen saamaynta qaniinyada Masaska.

Sanad kasta in ka badan boqol kun oo qof ayuu dilaa Maska, 2% waxay kasoo jeedaan dadkaasi Qaaradda Afrika.

Baahida loo qaba xarumaha caafimaadka aya sare u kacaya iyadoona dad gaaraya nus malyuun qof uu Maska naafeeyay, halka qaar uu indhaha tiray halka qaar kalena xubnahooda jirka loo gooyay qaniinyada Maska darteed.