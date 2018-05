Masaarida oo ka walaacsan dhawaaca soo gaaray Maxamed Salaax

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY Image caption Dadka Masaarida inta badan shaashado waawayn ayay si toos ah ugala socdeen cayaarta

Dhawaaca soo gaaray cayaraahayan Maxamed Salaax ee ku khasbay inuu cayaartii kama dambaysta ahayd ee horyaallada Yurub ka baxo markii ay socotay 30 daqiiqo ayaa caro wayn ka dhaliyay baraha bulshada Masaarida.

Cayaaryahanaka reer Masar Maxamed Salaax ayaa dhaawac kasoo gaaray garabka bidix kaddib markii Captain-ka kooxda Real Madrid Sergio Ramos uu lugtiisa ku dhuftay xilli ay ku hardamayeen kubadda.

Salaax oo ilimeenayay xilligii uu ka baxayay garoonka ayaa wadno xanuun ku riday dad badan oo tageerayaashiisa ah kuwaaso baraha bulshada kala socday.

Boqolaal kamid ah dadka baraha bulshada istcmaala ee Masaarida ayaa qoraallo luqadda Carabiga ah isku weydaarsanayay kuwaaso kumanaan jeer lagu sii baahiyay barta twitter-ka.

Waxayna intooda badan ku sheegeen dhaawaca soo gaaray Maxamed Salaax mid 'si ula kac ah loo gaystay'.

Mid kamid ah dadka isticmaala twitter-ka, wuxuu yiri "Noloshayda ma arag reer Masar oo sidan u walaacsan, Ramos! maxaad samaysay?"

Qof kale ayaa sidan ku hanjabay " Masaarida waxay u soo socdaan Ramos waa haddii Salaax uu ka baaqsado koobka adduunka dhaawaca dartiis"

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Salaax ayaa dhaawacmay xilli ay kubadda ku hardamayeen Sergio Ramos

'Dhammaanteen waan ku garab taagannahay'

Inta badan dadka Masaarida waxay ka walaacsan yihin xaaladda caafimaad ee Maxamed Salaax islamarkaasna waxay u muujinayaan tageero wayn oo ay ku leeyihiin: "Dhammaanteen waxaan nahay reer Liverpool"

Wasiirka cayaaraha ee dalka Masar ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga Liverpool Salaax uu xulkiisa qaranka uga qayb geli doono koobka kubadda cagta adduunka ee bisha dambe ka dhacaya dalka Ruushka.

Wasiirka cayaaraha Masar Khaliid Cabdul Caziiz ayaa boggiiisa Facebook ku sheegay in baaritannada ay sheegayaan in Salaax uu dhaawac kasoo gaaray lafaha garabka xirriiriyo, balse ay rajaynayaan in muddo labo toddobaad ah uu ku bogasado.

Maxamed Salaax oo la saaray raajo

Maxamed Salaax: Muxuu sidan degdega ah ugu soo caanbaxay?

Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al-Sisi ayaa u rajeeyay Maxamed Salaax caafimad dege deg ah.

Markii ay dhamaatay cayaarta kama dambaysta ah, ayaa safiirka Ingriiska u fadhiya Masar John Casson wuxuu sheegay in ' qof kasta uu walbahaaray, Ramos dartiis, waad boogsan doonta Abuu-Makka uu uga la jeedo Salaax, waad kasoo muuqan doonta koobka adduunka, waana ku garab taaganahay'

ilaa xilliggaasi, waxaa billaabmay dacwad dhanka online-ka ah oo loogu baaqaya waaxda maamusha cayaaraha Yurub iyo adduunkaba inay tallaabo ka qaadan Ramos, in ka badan 166,000 oo qof ayaa taageertay go'aankaasi.