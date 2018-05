Dowladda Hungary oo soo saartay sharciyo lagu xaddidayo muhaajiriinta

Lahaanshaha sawirka BCH ROAD POLICING

Dowladda Hungary ayaa maanta lagu wadaa in ay baarlamaanka dalkaasi u gudbiso isbadal cusub oo dhanka sharciga ah oo lagu bartilmaameedsanayo kooxaha bulshada rayidka ee caawiya dadka soo galootiga ah.

Waa tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaado ra'iisalwasaaraha dalkaasi Viktor Orban oo saddex sano ee la soo dhaafay waday olole ka dhan ah muhaajiriinta sharcidarrada ah oo uu sheegaya in wax laga hortagi karo ayna tahay in laga hor tago.

Sharciyadan cusub ee ka dhanka ah dadka magangelyo doonka ahi ayaa baarlamaanka loo gudbinayaa in kastoo ay jirta xaqiiqada ah in muhaajiriin iyo qaxooti aad u yar ay maalmahan dambe isku dayayeen in ay galayaan dalkaasi Hungary, waxaana yareeyay tirada muhaajiriinta siligga lagu ooday xudduudda koonfureed ee dalkaasi.

Haddii sharciyan sidooda lagu ansixiyo, waxa ay sharcidarro iyo dambi ka dhigayaan daabacaadda macluumaadka dadka muhaajiriinta ahi caawin karayo iyo in cunno iyo taageero sharci la siiyo muhaajiriinta.

Dastuurka dalkaasi Hungary ayaa sidoo kale isbadal lagu sameynayaa si looga hortago in muhaajiriinta qoonda ahaanta ugu soo hagaayaya dalkaasi sida uu qabo sharciga qoonda ee qaxootiga magangelyada u soo raadsada dalalka reer.

Xubin sare oo ka tirsan xisbi weynaha EPP ee reer Yurub oo u dhashay dalka dalka Jarmalka oo xisbiga Fidesez ee haya talada dalka Hungary uu qeybta ka yahay ayaa dhammaadkii usbuucii hore ku hanjabay in sharcigaasi cusub uu sababai doono in xisbiga Fidesez laga saaro xisbiga EPP ee reer Yurub.

Sharciyadan cusub ayaa laga yaabaa in baarlamaanka dalkaasi Hungary ee xisbiga Fidesz uu aqlabiyadda ku leeyahay uu cod u qaado usbuuca dambe.