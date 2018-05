Jeneraal Kuuriyada Waqooyi oo markii koowaad tagaya Maraykanka

Lahaanshaha sawirka AFP

Jeneraalka ugu sareeya ciidammada Kuuriyada Waqooyi Kim Yong-chol ayaa lagu wadaa in uu maalinta arbacada ah gaaro dalka Maraykanka, halkaas oo ay oga bilaabanayso booqasho.

Waa markii ugu horey muddo 20 sano oo qof darajada heerkaas ah jooga oo Kuuriyada Waqooyi ka socda uu tago dalka Maraykanka.

Tani ayaa waxa ay dhacaysaa xilli qprshaha kulanka Trump iyo Kim Jong-un uu sii karar qaadanayo, islamarkaasna meel wanaagsan marayo.

In wadahadalada socda uu qeyb ka noqdo Jeneraal Kim ayaa waxaa lagu micneeyay in ay tahay arrin muhiim ah oo soo korortay, waxayna muujinaysaa in baaxadda ay leeyihiin wadahadalada iyo horumarka laga gaaray.

Jeneraal Kim ayaa loo arkaa nin muhiim ah oo uu kalsooni badan ku qabo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, iyada oo dhawr jeer oo hore loo direy kullamo hore.