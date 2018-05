'Cimilada kulul oo hoos u dhigta natiijada waxbarashada'

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Daraasad muujinaysa in kulaylka darran uu hoos dhigo fahanka ardeyda ee waxbarshada

Daraasad cusub oo shaaca laga qaaday ayaa sheegaysa in cimilada kulul ay saamayn ku yeelato natiijada ay ardaydu ka keenaan waxbarashada.

Waxaa lagu sheegay daraasadda in xilliyada kulaylaha ay ardeyda natiijo hoose ka keenaan imtixaanada.

Baarayaal ka socota jaamacadda Harvard iyo jaamacado kale oo Mareykanka ku yaalla ayaa sheegay in qiimayn ay ku sameeyeen in ka badan natiijada ardey ka badan 10 milyan Iskuulada Mareykanka muddo 13 sana gudahood ay ku ogaadeen in cimilada kulul ay saamayn darran ku keento natiijada imtixaanada Iskuulada.

Daraasadda ayaa soo jeedisay in saamaynta heer kulka waxabarashada looga falcelin karo isticmaalka qaboojiyaal badan.

Heer kulka

Ardeyda qaadanaya imtixaanada kala duwan xilliyada kulaylaha ayaa sheegay in mar kasta ay ka cawdaan dhibaatada cimiladaasi.

Jaamacadaha daraasaddan sameeyay waxay sheegeen inay hayaan caddeymihii ugu horreeyay oo muujinaya in marka heer kulka uu sare u kaco ay natiijada waxbarshada Iskuulada ay hoos u dhacdo.

Baarayaasha ayaa daraasadda sameeyay intii u dhexeysay sanadihii 2001-dii ilaa 2014-kii oo ay sheegeen inay kusoo indho indheeyeen guud ahaan cimilada iyo hawada Mareykanka.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dhibaatada cimilada kulul ay ku reebto natiijada waxbarashada

Daraasaddan ay soo daabacday waaxda qaran ee daraasadka dhaqaalaha Mareykanka ayaa sheegtay in sanadaha uu jiro qabowga ay ardeyda keenaan natiijo wanaagsan marka loo barbardhigo xillliyada kulaylaha.

Waxaa lagu xusay daraasadda sidoo kale in wakhtiyada kulaylaha ay adagtahay inaad casharada maskaxda geliso, inta badana aad diiradda saarta layliga xaafadaha lagu sameeyo.

Baarayaasha ayaa sheegay in mar kasta oo heer kulka uu sare u kaca 0.55 C sanadkiiba , boqolkiiba 1% hoos uu dhaca waxbarashada.

Xilliyada qaboobaha ayaa loo arkaa in uusan saamayn ku yeelan nattijada wanagaasan ee waxbarshada laga gaaro balse natiijada waxbarshada ayaa hoos u dhacda marka uu heer kulka uu gaaro 21C.

Saamaynta heer kulka sareeya ay si darran u wajaha qoysaska danta yar iyo ardeyda kasoo jeeda qoowmiyadaha la gacan bidxeeyay maadama aysan haysanin qaboojiyaal.

Joshua Goodman oo Profesoor ka ah Jaamacadda Harvard ayaa sheegay in dhibaatada heer kulka ee waxbarashada inta la arkay ay tahay hoos u dhaca natiijada imtixaanada ardeyda ay ka keenaan Iskuulada.

Wuxuu sheegay in ardeyda aysan faraxsanayn taaso ku qasabta inay diiradda saari waayaan casharka.

Goodman ayaa intaasi ku daray in daraasadda ay su'aalo waawayn dul dhigayso dhibaatooyinka cimilada kulul ay ku reeebaan natiijada waxbarshada ee Iskuulada.