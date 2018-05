Dowladda Maraykanka oo ka jawaabtay su’aal la yaab leh oo kaga timid muwaadin

Lahaanshaha sawirka Reuters

Laanta la socodka hab dhismeedka dhulka ee Maraykanka ee lagu magacaabo USGS , qeybteeda la macaamisha qaraxa buuraha ama fulkaanooyinka ayaa ku qasbanaatay in ay ka jawaabto su'aal la yaab leh oo uu bartiisa Twitter-ka kusoo weeydiiyay qof muwaadhin ah.

Nin lagu magacaabo Jay Fuur oo ku sugan Richmond ayaa laanta weeydiiyay in ay habboontahay ama badbaado wanaagsan ay tahay haddii uu nacnac kashaato uu ku dul karsado holaca fulkaanada, isaga oo isticmaalaya ul dheer.

Jawaabta waxa ay ahayd "MAYA" oo far waaweyn ku qoran, waxaana loo sheegay in xitaa nacnaca dhadhankiisa uu ka halaabayo, lagana yaabo in dhibaato kasoo gaarto.

Waxaa dadka lagula taliyay in aysan isku dayin in ay xitaa u dhawaadaan fulkaanooyinka oo saacad kasta karkaarka soo jabsan kara, islamarkaasna wata qaac dadka ay ku neef qabatoobi karaan.

Jasiirada Hawai ee Maraykanka ayaa waxaa ka qaraxday fulkaanooyin, waxaana ka baro kacay illaa 2 kun oo qof, waxaana burburay hanti faro badan.