"Dadka ay carruuruhu ka dhintaan oon taageero ka helin shaqada"

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Shantii waalidba ee caruur ka dhintaanba saddex ka mid ah ayaa sheegay in aysan qofna kala hadlin geerida carruurtooda markii ay shaqooyinka ku laabteen, sida ay sheegtay hay'ad ka shaqaysa arrimaha carruurta dhinta iyagoon shinkoodu buuxsamin.

Daraasad lagu sameeyay 2,500 oo waalid laga geeriyooday ah ayaa lagu ogaaday in dadka wax shaqaalaysta aysan badanaa wax caawimaad ah bixinin marka geeri timaaddo.

Mid ka mid ah aabeyaashas la waraystay ayaa sheegay in shaqada laga eryay markii uu toddobo maalmood shaqada ka maqnaa geerida ilmihiisa ku timid awgeed.

Dan Wood oo ah aabo kale oo ay ka dhimatay gabadh labo maalmood jirtay ayaa sheegay in loo baahan yahay in geerida laga garaabo ee aan la iska indho tirin.

"Way adagtahay in aad billawdo wado sheekaysi geeri ku saabsan, balse in aan ka hadlo ayaa la ii qaatay intii aan ka aamusi lahaa". Ayuu yiri.

"Ilmahanagu wakhti dheer ayuu ka soo mid ahaa noloshanada."

Hay'adda ayaa sheegtay in dadka shaqaalaha ah iyo kuwa loo shaqaynayaba looga baahan yahay in ay helaan qaab ay uga hadlaan carruurta geeriyoota.

Dan oo dad badaan la shaqeeya ayaa shaqada ku laabtay markii ay ka geeriyootay gabadhiisa Layla bishii Dicembar ee 2014kii.

Lamaanahan oo garwaaqsan sida dadka qaar ay ugu adag tahay in ay geeridaas kala hadlaan ayaa go'aansaday in ay qoraan waraaqo ay uga hadlayaan sidii ay wax u dhaceen iyo xaaladda ay ku sugan yihiin una qaybiyay saaxiibbadii shaqada iyo asxaabtii kale.

Waxaa kale oo ay dadka ku wargaliyeen in ay geerida ka warraysan karaan haddii ay rabaan.

"Qaarkood way ku dhiiradeen, qaarkoodna way ku dhiiran waayeen in ay nagala hadlaan geerida nagu timid, balse badankood way soo hadal qaadeen.

"Xaqiiqdiina waxay ila tahay aniga iyo xaaskayga Amanda way na caawisay arrintaas," ayuu yiri Dan.