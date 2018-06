Muran ka dhashay madaxweyne haweenay ku dhunkaday fagaare

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Madaxweynaha Philippine Rodrigo Duterte

Madaxweynaha dalka Philippine Rodrigo Duterte ayaa la kulmay dhaleeceen kaddib markii uu soo muqday isagoo dhunkanaya mid kamid ah shaqaalaha dalkaasi xilli ay socotay munaasabad toos ah.

Duterte oo ka hadlaayay munaasabad dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa goobta ugu yeeray haweeney, wuxuuna ka dhaadhiciyay inay dhunkato.

Goobta uu Duterte ku dhunkaday gabadhaha waxaa hareeyay sawaxan iyo qaylo, waxaana inta badan samaynayay shaqaalaha dalkaasi Philiphine.

Waxaa lagu tilmaamay tallaabada Madaxweynaha arrin aan habboonayn oo waxyeello loogu gaysnaya sumacadda haweenka, sida uu sheegay Gabriela oo u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka.

Mid kamid ah haweenka uu madaxweyanaha dhunkaday ayaa markii dambe sheegtay inaysan wax dhibaata ah ku jirin arrintaasi lagu sameeyay.

Ma ahan markii ugu horreysay oo madaxweyne Duterte lagu eedeeyay inuu sameeyay dabeecad aan wanaasagnayn oo ka dhan haweenka.

Carada baraha bulshada

Dhacdadani ayaa dhacday xilli madaxweyanaha Philiphine uu shaqaale u dhashay dalkiisa uu kula hadlaayay magaalada Seoul.

Labo haween ayaa lagu casuumay inay madaxweynaha kula soo biiraan goobtii uu khudbada ka jeedinyay si ay u qataan buuga bilaash ah, waxaana la arkayay iyagoo si dhaw u garab taagan Madaxweynaha.

Labada gabdhood midkood wuxuu ka dhunkaday dhabanka halka midda kalena uu ka dhunkaday bishimaha.

Ururada u doodo xuquuqda haweenka dalka Philiphine ayaa cambaareeyay dhacdadani.

Haweeneyda oo lagu sheegay magaceeda Bea Kim oo ay soo xigtay wakaaladdda wararka ee Philippine ayaa sheegtay in madaxweynaha uu weyddiyay in la guursaday iyo in kale, waxayna ugu jawaabtay inay wada joogaan nin u dhashay Kuuriyada Koonfureed.

Duterte ayaa lagu yaqaana hadallada iyo ficilada noocan oo kale ah.

Horraantii sanadkani ayay ahaydi markii uu ciidamada dalkiisa uu sheegay inay haweenka mucaaradka ku ah dalkaasi ay ka toogtaan xubinta taranka.

Hadlkaasina wuxuu baraha bulshada ka dhaliyay dhaleeceen.