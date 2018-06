Qalabka beenta garta oo lagu rakibayo saraakiil Kenyan ah

Lahaanshaha sawirka AFP

Qalabka kala caddeeya in qofka been sheegayo iyo in kale ee loo yaqaano Polygraph ayay tahay in lagu rakibay saraakiil Kenyan ah oo maxkamad loosoo taagay lacago badan oo laga musuqmaasuqay, sidaas waxaa sheegay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.

Waxa uu madaxweynaha hadlayay kadib markii shaaca laga qaaday in la xaday lacag dhan $78 milyan oo doolar oo ay lahayn laanta horumarinta dhalinyarada ee Kenya.

Daawo taariikhda Uhuru Kenyatta

Mr Kenyatta oo ka hadlayay dabaaldega maalinta xoriyadda Kenya ayaa sheegay in dhammaan madaxda laamaha muhiimka ah ee dowladda ay mari doonaan imtixaam cusub, islamarkaasna la baari doono xogtooda.