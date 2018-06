Loolanka sawirrada ‘Hore iyo Dib’ ee qabsaday baraha bulshada

Lahaanshaha sawirka FACEBOOK

Waxaa baraha bulshada Soomaalida ka socda xujo-fur ama waxa loo yaqaano Challenge, iyada oo dadka ay isku xujeysanayaan in qofkast uu soo dhigo sawir sanado badan ka hor ah iyo mid hadda ah, waxaana loo bixiyay 'hor iyo dib' ama 'Before and After' oo ah sida ay ku tahay luuqada English-ka.

Haddaba qeybta Baraha Bulshada ee BBC Somali oo u kuurgashay arrintan, ayaa warbixintan kusoo koobaysa waxa u baxay.

Maad iyo Qosol

Lama oga qofka bilaabay baratanka xujo-furka ah, balse waxaa xaqiiqo ah in uu soo jiitay dareenka dadka isticmaala baraha bulshada, wuxuuna dhaliyay maad iyo qosol badan.

Waxa uu qosolka yimaadaa gaar ahaan marka labada sawir ee uu qofka soo dhigay ay aad u kala fogyihiin, iyada oo caadiyan sawirka hore ay qofka ka muuqato diif iyo duruuf aad u badan, halkan sawirka dambe uu yahay qof naaxsan, quruxsan, islamarkaasna naashnaashan.

Arrin kale oo maad dhalisa ayaa ah dharka uu ku labisanyahay qofka iyo waliba qaabka uu sawirka u galay, taas oo dabcan casriga la socotay.

Inta badan sawirrada waxaa lagu galay meherada sawirrada lagu galo oo hadda intooda badan suuqa ka baxay tan iyo markii ay taleefoonada casriga ah arlada soo galeen.

Marka laga tago maadda, sawirradan waxa ay muujinayaan casri dahabi ah oo ay Soomaalida soo martay, iyo taariikh halgan nololeed oo dhib badan ay dadka soo mareen.

Dadka sawirradooda soo dhigaya waxa ay badanyihiin dhalinyaro da'doodu u dhaxayso 18 jir illaa 40 jir, muuqaalada ugu fogna waa 1980-kii iyo wixii ka dambeeyay, xilligaas oo uu biloowday burburkii dowladdii Soomaaliya, dadkuna bilaabeen in ay qaxaan.

Dadka Caanka ah

Dadka dheesha dhinacooda ka galay waxaa ka mid ah dad caan ah oo ay xitaa siyaasiyiin iyo wariyeyaal BBC-da ka tirsan.

Balse waxaa badan dadka caadiga ah ee iyagu sameeyay sawirrada madaxda iyo kuwa fanaaniinta.

Waxaa kale oo jira dad loolanka uga qeybqaatay sawirro maad ah oo aanan ahayn dad

Macluumaadkan lama heli karo

Balse qof ka mid ah dadka la yaabay loolanka waxa uu isweeydiinayaa su'aasha ah "Dadka miyiga ku weynaaday, ee dhawaan magaalada soo galay, halkee kasoo heli doonaan sawirkooda oo yar?".

Kuwa kale waxa ay loolankan u isticmaaleen ujeeddooyin siyaasadeed iyo aragtiyada ay taageersanyihiin.

Ugu dambeyntii , waxaa jira arrin aanan la'iska indho tiri karin oo ah sida sawirrada ay u qaldi karaan indhaha dadka maadaamaa ay bateen waxyaabaha jirka lagu qurxiyo ee ay dadka marsadaan iyo sawirrada lagu galo taleefoonada casriga ah oo qofka ka dhiga si ka quruxsan sidii uu caadiyan ahaa.

Sidaasi oo ay tahay meesha lagama saari karo in Soomaalida ay maanta ugu ladantahay, intooda badana ay ku jiraan nolosha dabaqada dhexe, qofkuna ay ka muuqato dhaqnaansho.