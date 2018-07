Deeq lacageed oo la gaarsiinayo dadkii ay duufannada saameeyeen

Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in ay deeq lacag ah oo gargaar ah gaadhsiineyso dadkii ay dhibaatooyinku kasoo gaadheen duufaanadii ka dhacay Galbeedka Somaliland. Raysal Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed 'khadar' oo BBCda la hadlay ayaa sheegay in aanay deeqdani wax lug ah ku lahayn siyaasad balse ay tahay taageero la siinayo dadkaas ay dhibaatadu soo gaadhay. Haddaba goor sii horeysay ayaa Raysal wasaare ku xigeenka Khadar aan weydiiyey in ay dfs lacagta iyadu bixineyso iyo in ay hay'ado usoo dhiibeen.

Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu u waramay