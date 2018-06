Dagaal ganacsi oo ka dhex qarxay Maraykanka iyo Faransiiska

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY Image caption Trump iyo Macron oo hadallo kul kulul iswaydaarsaday

Madaxweyne Trump iyo dhiggiisa faransiiska ayaa eedaymo xooggan oo ku aaddan siyaasadda ganacsiga iswaydaarsaday xilli uu shir madaxeedka G7 uu ka socdo dalka Canada.

Bartiisa twitter-ka ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku eedeeyey in Faransiiska iyo Canada ay Maraykanka kusoo rogoyaan canshuuro xad dhaaf ah ayna abuurayaan isbaaro ganacsi.

Dhanka kale madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa sheegay goor sii horraysay in Mr Trump uu u muuqdo mid aan wax dan ah ka lahayn in uu go'doon noqdo, lixda dal ee kale ee hoggaaminaya dalalka hodanka ah ayuu sheegay in ay si wada jir ah u samaynayaan suuq dhaqaale kaas oo noqonaya awood dhab ah oo caalami ah.

Madaxweynaha faransiiska oo arrintaas ka hadlayana wuxuu yiri:

"Waan ugu celcelinayaa madaxweyne Trump in tallaabooyinka uu qaaday ay yihiin kuwo lid ku ah dhaqaalaha dalkiisa. Aniga ahaan arrintani waxay iila muuqataa mid mabda' la xiriirta, kuumana suurto galayso inaad xulufada ka dhex abuurto dagaal dhanacsi. dhammaanteen waxaan ku lugleenahay loollan, sida Suuriya iyo Ciraaq, iyo meelo kale oo dunida kamid ah. Waxaan nahay xulufo waxaan iswaydaarsannaa xogo muhiim ah. Ciidamadeennu waxay si wadajir ah u ilaaliyaan xorriyadda iyo mabaadii'deenna. Marka la eego xaaladda uu caalamku maanta kujiro ma gali karno dagaal ganacsi"

Madaxweyne Macron ayaa intaas raaciyey in kooxdan lixda dawladood ka kooban ay ka maarmi karto Maraykanka:

"Waxaan isku dayayaa inaan madaxweyne Trump ku qancinno in uu caadi kusoo celiyo arrimaha ganacsiga, sababtoo ah waxaan u baahannahay inaan xallino xiisaddaan. Waxaa laga yaabaa in madaxweynaha Maraykanku uusan doonayn in uu go'doon ahaado, balse annaguna sidoo kale danayn mayno sidaas, balse haddii uu arrinku sidaas ahaado, dawladahayagan lixda ahi waxaan leenahay mabaadii, suuq dhaqaale oo taariikh xooggan leh iyo wax waxaas oo dhan ka sarreeya oo ah xoogga dhabta ah ee heerka caalamiga ah ee maanta"