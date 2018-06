Dibadbaxyo ka dhacay dalka Romania

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption sawir hore

Tobannaan kun ayaa isugu soo baxay dalka Romania si ay uga qayb qaataan dibadbax ka dhan ah hay'adda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa.

Dibadbaxyadani ayaa waxaa soo qabanqaabisay dowladda oo gaadiid ku soo daabushay taageerayaasha oo intooda badan xirnaa funaanado caddaan ah.

Dibadbaxyada ayaa ka dhacay wadooyiinka caasimadda Romania ee, Bucharest.

Waxa ay doonayaan in ay ku qasbaan madaxwayne Klaus Iohannis in uu u hogaansamo amarkii maxkamadda dastuuriga ee ahaa in uu xilka ka qaado madaxa hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa.

Sarkaalka hogaamiya hay'adda la dagaalanka musuqa ayaa ku guulaystay in uu dacwad ku soo oogo siyaasiyiin badan.

Dowladda dalkaasi ayaa ku adkaysanaysa in ay doonayso in ay ilaaliso sumcadeeda islamarkana duqa magaalada Bucharest, Gabriela Firea, ayaa dibadbaxayaasha u sheegay in ay u dagaalamaan xurriyadooda.

Dadka taageersan hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegaya in ay sare u qaaday heerka Romania ee caalamka.