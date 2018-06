Dumarka madow ee midabka furan iyo masraxyada!

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption .

Rihanna, Beyonce, Cardi B, Stefflon Don, Maya Jama, Mabel, Zendaya iyo Adwoa Aboah ayaa ka mid ah gabdhaha dhinaca madadaalada caalamka ugu horreeya sanadkan 2018.

Balse sidee ayay gabdhahan guulaha ay gaareen ay hoos ugu dhigtay midabkooda maariinka ahaa?

Dadk qaar ayaa waxay soo jeediyaan in gabdhaha madowga ee midabka maarriinka ah leh ay u sahlantay iney guuleystaan midabkooda awgii.

Midabtakoorka ayaa wuxuu yahay mid ay neceb yihiin dadka midabka madow neceb- ayna door bidayaan dadka midabka maariinka ah leh haddana iftiimaya oo maarriinka ah oo ay ka wanaagsan yihiin kuwa midabka madow leh.

Fannaanadda fanka giriimka Lioness ayaa waxay sheegeysaa iney iyada la soo kulantay midab takoorkaasi.

Waxayna sheegtay iney muddo 7 sana ah ay arrintaa darteed u joojisay heesaha sababta ka dambeyseyna ay ahayd neceyb ay kala kulantay midabkeeda madow awgii.

Gabadh hiba u leh A&R ayaa sheegtay: 'iney iyadu ogtahay inay dadka kale ka sarreyneyso haddii uu midabkeedu maarriin yahayama uu iftiimayo.

"Waan ogahay waxa ay isku dayayaan iney sheegaan, haddii ay midab maarriin ah leedahay iney heerkaa ka sarreyneyso."

"Ilbiriqsi kasta anigu intaa ayaan u sheegaa, ilaa iyo xilligi aan yaraa balse iyagu ma jeclo aragtideydaasi."

Sidaa darteed waxaan iska joojiyey wixi aan jeclaa inaan sameeyo sababta oo ah dadku waxay weli ka hadlaan muuqaalkeyga.

'Mudnaanta midbaka maarriinka'

Arrinta midabka ku saabsan ayaa dib u soo laba kacleeysay kaddib markii sheeka ay kaftan ka dhigeyso Maya Jama ay tweeterkeeda ku soo qortay arrin muran dhalisay iyada oo ka hadleysa midabka madowga ah.

Qaar ka mid ah baraha bulshada ayaa cambaareeyey soo jeediyaha idacadda Radio 1 oo warbixinno ku waayey mudnaanta "midabka cad uu leeyahy."

Aabaha dhalay Beyonce, ee Mathew Knowles, ayaa sidoo kale qaba in dadka madowga ah ay caan yihiin sababo la xiriira inay ka midab furan yihiin dadka kale.

Waxa uu ku doodayaa in guusha ay gabadhiisu gaartay ay sabab u tahay midabkeeda.

68 fanaan oo dumarka madowga ah ee ku nool dalka Britain ayaa noday kuwa ugu magaca dheer tan iyo markii barnaamijkaan la bilaabay 2017, 17 ka mid ah dumarkaasi ayaa ah kuwa madow, halka inta badana ay yihiin kuwa midabkoodu maariin yahay.

Kelli-Leigh, oo hooyadeed ay tahay madow aabeheedna uu cadaan, ayaa ayaa soo gashay tobanka qof ee uug sareeya sanadkii lasoo dhaafay ee heesaha James Hype in ka badan saaxiibadeed.

Waxa ay sheegtay: "In sababaha qaar dalka UK dumarka fanaaniinta ah ee ku nool ee midabada badan leh ay wali fursaduhu ku yar yihiin markii loo eego noocyo kala duwan. Ma ahan in midabkeena la inagu qiimeeyo, ee waa in waxa aa nahay la inagu qiimeeya."

Sanadkii 2017, Ray BLK ayaa ku guuleysatay abaalmarinta ay bixiso BBC ee loo yaqaano BBC's Sound of Music balse wali ma aysan gaarin rikoorka afartanka ugu sareeya - si ka duwan Jorja Smith iyo Raye, oo liiksa ku jira.

Arrintaan ayaa waxaa ka dhashay su'aalo la xiriira in midabka jirkooda uu qeyb muhiim ah ka qaatay guushooda.

Nicole Vassell, oo ah tifaftiraha jariidad lagu daabaco qoraalo madadaalo iyo kuwa la xiriira midabka haweenka ayaa sheegay.

"Waxaa jiro sabab keeneysa inay soo baxaan dumar badan oo xidiga ah kuwa ugu magaca dheerna waxa ay yihiin dumarka midabka maariinka ah leh."

Fanaaniinta Beyonce, Rihanna, ayaa leh xirfad muhiim ah balse midabkooda maariinka ah ayaa qeyb ka qaatay inay gaaraan heerka ay joogaan.

Khubarada ayaa tilmaamaya in arrinta midabka iyo midab-takoorka si weyn loogu fogaaday taariikh ahaan,dadkuna ay inta badan ay kala kulmaan dadka kale ee aan ku midabka ahayn.

'Maalin kasta uun waa madoobahay'

Doodda ku xeeran arrinta midabka ayaa sidoo kale gaartay qeybo badan oo ka mid ah goobaha lagu madadaasho.

Filim ay door muhiim ah ku leeyihiin dumarka madow ayaa ka mid noqday 20-ka filim ee loogu iibsiga badnaa dalka UK sanadkii 2017-kii, waxaana ka mid ahaa filimaantaasi Zoe Saldana, Tessa Thompson, Halle Berry, Elise Neal iyoNathalie Emmanuel.

Markii aan eegno majaladaha, afarta majaladood ee loogu iibsiga badnaa kuwa dumarka ayaa noqday (Cosmopolitan, Vogue, Grazia and Marie Claire) kuwaasi ay ku daabacn yihiin 9 ka mid ah dumarka madow ee caanka ah.

Kuwaaasina waa Rihanna, Meghan Markle, Beyonce, Adwoa Aboah, Lupita Nyong'o, Zoe Kravitz, Zoe Saldana, Jennifer Hudson iyo Gugu Mbatha-Raw.

'Waxaa jira isbaddel '

Shaqaalaha warbaahinta iyo barnaamijyada madadaalada ayaa dhawaan u dabaaldegay inay qeyb ka yihiin kal duwanaanshaha.

Edward Enninful, oo ah haweeneydii ugu horeysay ee tifaftire madow ah ka noqoto British Vogue ayaa xilka la wareegtay bishii Augost ee sanandkii lasoo dhaafay, bishii Mayna waxaa majalada lagu soo qaatay warbixino xiisa leh oo ka hadlaya dumarka kala midabka ah.

Filimka Black Panther, oo ay ka mid yihin jilaayaasha ku jira Lupita Nyong'o iyoLetitia Wright, ayaa lagu amaanay inay filimka ku mataleen dumarak midabka maariinka ah leh.

Lioness waxay soo saartay hees horraantii bishaan taas oo ay kujireen dhowr hablood oo midabkoodu marriin yahay kuwaas oo farshaxanka ku fiican sida Lady Leshurr iyo Little Simz si looga hortago midab tagoorka.

Waxay sheegaysaa in ay hadda u dabbaal dagayso oo ay ku faraxsan tahay in midab keedu ahaado maarriin ayna doonayso in ay ku heesto heeso taabanaya xaqiiqda ah in dadku dhammaan ay kasoo jeedaan meel qura marka meel la iska dhigo hooska (kala duwanaanshaha).