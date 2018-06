Madaxwayne Trump oo rajo ka muujiyay kulanka isaga iyo Mr Kim

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Trump iyo Kim

Madaxwayne Trump ayaa sheegay in caalamku uu dhawaan ogaan doono in heshiis dhab ah ay wada gaaraan iyo in kale Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.

Madaxwayne Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Tweetarka waxa uu ku sheegay in kulanka heerka shaqaalaha ee u dhaxeeya Washinton iyo Pyongyang uu si wanaagsan u socdo.

Balse Mr Trump ayaa intaa ku daray in waxa muhimka ah ay tahay marka ay howlaha soo gabagaboobaan.

Marka ay Mr Trump iyo Mr Kim wada fariistaan taasi oo ay imika saacado uun ay inaga xigaan waxa ay noqon doontaan mid taariikhi ah.

Waxa ay gali doonaan taariikhda oo waxa ay noqon doonaa kulankii ugu horeeyay ee dhexmara madaxwayne Mareykan ah iyo hogaamiye ka socda Kuuriyada Waqooyi.

Mar sii horeysay, Mr Kim waxa uu saxaafada u sheegay in Singapore ay taariikhda gali doonto haddii ay hogaamiyayaasha heshiis ku gaaraan kulanka.

Mareykanka ayaa doonaya in Kuuriyada Waqooyi ay ka tanaasusho hubkeeda niyukleerka.