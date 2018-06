Maxay Soomaaliya uga qeybgali la’dahay Koobka Adduunka?

Lahaanshaha sawirka AFP

Waxaa dalka Ruushka ka furmay ciyaaraha koobka kubbadda cagta Adduunka oo ah kuwa loogu xiiseyn iyo daawasho badanyahay adduunka, waxaana sanadkan safanaya 32 xul qaran oo kala matalaya qaaradaha adduunka.

Qaarada Afrika waxaa matala 5 xul qaran, oo midkoodna, uusan kan Soomaaliya ka mid ahayn, kaas oo aan waligiis arkin sida uu u egyahay garoon koob adduun lagu ciyaaro tan iyo xilligii lasoo bilaabay ciyaarahan 4tii sanaba mar la qabto 1930-kii.

Haddaba waa su'aale maxaa daaray Soomaaliya oo asaageed ka reebey mudada intaas la'eg, goormeysa u safan doontaa ciyaarahan.

Racwi Salaad oo ah falanqeeye isboorti oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qabta in sartu ka quruntay xagga diyaarinta kooxda xulka qaranka sanado ka hor inta aanba la gaarin koobka adduunka.

"Aniga waxaan qabaa sababta keeni karta in Soomaaliya aysan muddo dheer ka qeybgalin ciyaaraha , wuxuu u baahanyahay xulka diyaarin badan, la xareeyay ka hor sanado koobka adduunka, la tabobaray, una diyaarsan in ay wajihi karaan xulalka kale, marka horena waa in uu soo maraa is reebreeb qaaradiisa ah, kana soo gudbaa" ayay tiri Racwi Salaad.

Marka taas laga tago xul kasta oo la diyaarinayo waxa loo baahanyahay in salka laga soo bilaabo arrimaha, ilmaha ciyaaraha lagu barbaariyo iyaga oo aad u yar si loo helo jiil u carbisan kubadda cagta, wacdarana ka muujiya garoomada ay hadda kasoo huleelaan iyaga oo guul daro la hoganaya.

Taasi badalkeeda, ilmaha dambiyada ugu weyn ee uu galo ee lagu garaaco ah ayaa ah ayaa waxaa ka mid ah in uu kubad soo ciyaaro, dhaqankaas oo wali Soomaaliya ka jira halka dalka Brazil ciyaaraha ay ka midyihiin manhajka waxbarasho ee iskuulaadka, iyada oo aad loo dhiirogaliyo ka qeybqaadashada ciyaaraha kala duwan taas oo ku riixda xeendaabyada guusha.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Dhalinyarro ku ciyaareyso magaalada Muqdisho

Da'yarta Soomaalida waa kuwa ciyaaraha aad u jecel, gaar ahaan kubadda cagta, waxaadna ku arkaysaa dariiqyada , barxadaha iyo bugcad kasta oo ay heli karaan ku ciyaaraha kubadda, xitaa iyada oo ay cadceeda wid widhayso.

Dad kala duwan oo aan la hadalnay waxa ay noo sheegeen in xulka qaranka ee hadda jira uusan buuxinin shuruudihii muhiimka ahaa ee xul qaran laga rabay, taas oo ay ugu weyntahay in ciyaaryahana kooxdan ku biiraya laga soo kala xulo gobolada iyo 90ka degmo ee ay Soomaaliya ka koobantahay.

Lahaanshaha sawirka Anadolu Agency Image caption Taageerayaal magaalada Baydhabo ku daawanaya ciyaaar kubadda cagta oo dhexmartay 2 kooxood oo ka dhisan magaaladaasi

Balse sidaas oo dhan uma rajo xuma dalkani, dhawaan xulka 17 jirada Soomaaliya ayaa gaaray tartanka kama dambeysta ah ee xulalka Bariga iyo Bartamaha Afrika, kaas oo ka dhacay dalka Burundi, waxayna kooxdan oo kale kasoo bidhaamayso rajo lagu hiigsan karo 2022-da sida ay qabto Racwi Salaad oo Muqdisho ku sugan.

Si kastaba ha ahaatee marka la abla ablaynayo, waxaa xisaabta soo galaya duruufihii adkaa ee uu dalkan soo maray ee kala ah colaadaha, dhaqaalo xumada iyo qaxa, kuwaas oo saameyn toos ah iyo mid dadban ku leh fursadaha calanka Soomaaliya looga babin karo fagaarayaasha adduunka ee isboortiga.