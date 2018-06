Madaxii hore ee FBI wuxuu jabiyay caadadii balse eex masamaynin

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Warbixintii aadka looga war dhawrayay ee waaxda caddaaladda ee dalka Maraykanka ayaa madaxii hore ee hay'adda dambibaarista FBI James Comey ku eedaysay "garab maray caadadii" balse uusan eex siyaasadeed samaynin.

Michael Horowitz oo ah masuul ka tirsan waaxda caddaaladda ayaa sheegay "in uu si wayn u jabiyay caadooyinkii hay'adda dambi baarista ee FBI iyo waaxda caddaaladda" wakhtigii uu baaritaanka ku hayay email-ladii Hillary Clinton.

Clinton ayaa Comey ku eedaysay in uu masuul ka ahaa guuldarradii ka soo gaartay doorashadii uu Trump ku guulaystay 2016ka.

Warbixinta ayaa sidoo kale muujisay in Comey uu adeegsaday email-kiisa khaaska ah isaga shaqooyika FBI-da qabanaya.

Madaxa hay'adda FBI ayaa sheegay in uu aqbalay xogta warbixinta ku qoran balse wuxuu intaas ku daray in aysan ku jirin wax tilmaamaya in uu sameeyay eex ama wax su'aal galinaya FBI-da.

Horowitz ayaa dhaliilay go'aankii Comey ku shaaciyay in uu dib u furay baaritaankii email-lada ee Clinton toddobaad uun ka hor doorashadii madaxweynenimada ee Maraykanka.

Wuxuuna diiday doodda Comey ee ahayd in uu arrintaas u sameeyay hufnaan darteed.