Sami Khedira oo lagu jeesjeesay

Weriye u dhashay dalka Sweden ayaa ku jeesjeesay cayaaryahanka daafaca uga dheela xulka Jarmalka Sami Khedira kaddib markii uu siiyay tikid macmal ah oo ay cayaartoyda ugu laabtaan dalkooda.

Xulka Jarmalka oo sannadkii 2014-kii ku guulaystay Koobka Adduunka ayaa waxaa ka guulaystay xulka Mexico balse haddii xulka Sweden ay ka guulaystaan cayaarta dhici doonta Axadda ma gudbi doonan.

Sami Khedira oo 31 jir ah ayaa farxay markii la guddoonsiiyay tikidka diyaaradda oo been ah oo ahaa mid jeesjees ah.

Khedira wuxuu yiri "Tikidka waxaan u baahanahay oo kaliya ah marka la gaaro 16 bisha July oo ku began maalinka lasoo gabagabaynaya Koobka Adduunka"

Cayaartoydii hore ee xulka Jarmalka oo ay kamid yihiin Lothar Matthaus iyo Stefan Effenberg ayaa ugu baaqay Khedira inuu isaga baxo cayaaraha kaddib markii cayaar wanaagsan uu soo bandhigi waayay sabtidii.

Isagoo ka jawaabayo baaqaasi Khedira wuxuu yiri " Wax dhibaato ah iguma haya hadalkaasi, waan iska war haya, cayaar fiican masoo bandhigin, waan in aan si wanaagsan u dheelna, ma ahaan in aan u cayaarno sida ciyaalka, wadajir waa in aan muujinnaa"