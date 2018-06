Afhayeenka Aqalka Cad oo laga eryay maqaayad Washington ku taala

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Sarah Sanders ayaa sheegtay in ay xushmeysay dalabkii loo jeediyay

Haweenayda ah afhayeenka Aqalka Cad Sarah Sanders ayaa lagu wargaliyay in ay isaga baxdo maqaayad ku taala magaalada Washingtong, sababtuna waxa ay ahayd siyaasadaha qalabsan ee madaxweyne Trump ee ka dhanka ah kala soocista carruurta iyo waalidkooda sharci darada kusoo galay Maraykanka.

Stephanie Wilkinson oo ka mid ah mulkiilayaasha maqaayadda ayaa wargeyska Washington Post u sheegtay in ay aaminsanyihiin in Sarah ay u shaqayso maamul xuquuqda aadanaha ku tuntay, sidaas darteedna ay ku wargaliyeen in ay meesha isaga baxdo.

Mar sii horeysay xoghayaha aarrimaha gudaha ee Maraykanka Kirstien Nielsen ayaa iyadana lagu hooriyay ama lagu qeyliyay mar ay gashay maqaayad ay leeyihiin dad Mexican ah.

Bogga Facebook ee maqaayadda Red Hen ayay dad aad u badan kasoo dhiibteen faalooyin ay ku amaanayaan go'aanka ay gaareen, waxayna xitaa maqaayadda ku abaalmariyeen qiimeynta shanta xiddigood.

Haweenaydan aabaheed oo horey u ahaan jiray barasaabka gobolka Arkansas Mike Huckabee ayaa go'aanka maqaayadda ku tilmaamay mid fool xun.