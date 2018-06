Zimbabwe: 'Doorashada bisha Julay sidii qorshuhu ahaa bay u dhici doonta'

Image caption Markuu dhacayay qaraxa lala maaganaa Emmerson Mnangagwa

Madaxwaynaha dalka Zimbabwe Emmerson Mnangangwa ayaa sheegay in doorashada 30 bisha July ay sidii qorshuhu ahaa u dhici doonto , iyada oo ay jirto ayuu yiri waxa uu ku tilmaamay isku isku day lagu doonayay in lagu qaarajiyo.

Qarax ayaa ka dhacay maalintii shalay meel u dhaw madaxwaynaha isaga oo khudbad ka jeedinayay magaalada labaad ee ugu wayn Zimbabwe ee Bulawayo.

Dowladda dalkaasi ayaa xaqiijisay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 14 qof oo ay ku jiraan saxafiyiin iyo askar ka tirsan ciidamada ammaanka.

Madaxweyne Mnagangwa ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda dalkaasi kaddib qaraxii shalay sababay dhawaca 8 saraakiil sare-sare ah.

Dowladda ayaa sheegeysa in aysan jiri doonin amar deg-deg ah oo lagu soo rogo waddanka sidoo kalana aanan la baajin doonin doorashooyinka loo asteeyay in ay dhacaan bisha July ee foodda inagu so haysa.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Saraakii l ka tirsan hay'adda Laanqeyrta cas oo gargaar u fidanya ciidamadii ku dhaawacmay goobta

Doorashaadan ayaa noqon doonta tii ugu horreysay ee ka dhacda dalkaasi tan iyo markii uu xilka la wareegay Mnagangwa oo horey usoo ahaa ku xigeenka milatriga ee dalkaasi.

Afhyeenka dowladda George Charamba ayaa warbaahnta qaranka u sheegay in dowladda dib u habeen ku sameyn doonto amniga madaxweynaha iyo sidoo kale dadka kale ee u tartamaya doorashooyinka madaxtinimada.

Zimbabwe ayaa beesha caalmaka ka balan qaadday in doorashadu ay u dhici doonto si nabad galyo ah, taasina ay u noqon doonto wadanka tijaabo dhanka dimuqradiyadda ah tan iyo markii madaxeynihii hore ee dalka Mugabe xilka laga xayyuubiyay.