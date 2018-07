Shan arrimood oo sharraxaaddooda looga fadhiyo Qalbidhagax

Lahaanshaha sawirka .

"Qabashadaydii iyo jariimadaydii Xamar oo ay ashkhaas yar gaysatay ka dib dadkii Soomaalieed ee ka dhiidhiyay ee i garab istaagay ayaan u mahadcelinayaa'', ayuu yiri Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo dib u helay xoriyaddiisa.

Qalbidhagax ayaa hadalkan ka sheegay ka dib kulan uu la qaatay qaar ka mid ah Soomaalida ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.

Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u dhagtaagayay waxa uu Qalbidhagax ka dhihi doono qaabkii dawladda Soomaaliya ay u maaraysay ku wareejinta Itoobiya iyo eedaymo kulkulul oo ay dusha ka saartay.

Qalbidhagax oo taxadar badan uu ka muuqdo ayaa si kooban uga hadlay xaaladdiisa, wuxuuna aad ugu dheeraaday oo ku nuuxnuuxsaday sida umadda Soomaaliyeed ay uga dhiidhiday dhiibitaankiisa.

"Runtii waxay ahayd taariikh lama ilaawaan ah sidii dhacdadaasi ay u midaysay dadka Soomaaliyeed, waana arrin ku tusaysa in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad walaalo ah, waa hal dal, waa hal dhalasho, wa hal umad sabab ay ku kala tagi karaanna ma jirto."

Qalbidhagax ayaa intaas ku daray in dadka Soomaaliyeed ay guulaysan doonaan, "waxay ka guulaysan doonaan rag kasta oo cadawgooda iyo xaasidkooda ah, waxay ku guulaysan doonaan Illaahay magaciisa, kartidooda iyo iimaankooda, waxay noqon doonaan umad gaadha aayahooda iyo qiyamka umadooda.

Wuxuu sheegay inuu xoojin doono sidii umadda Soomaaliyeed ''dib loogu mideyn lahaa."

Intaasi waa qaar ka mid ah hadalkii koobnaa ee uu jeediyay Cabdikariin, haddaba waxaa jira waxyaabo badan oo la filayay oo uusan ka hadlin waxaana ka mid ah:

Jinsiyaddiisa

Maadaama dawladda Soomaaliya ay sheegtay in uu Itoobiyaan yahay kama uusan hadlin in uu isagu isu arko Itoobiyaan iyo in uu isu arko muwaadin Soomaaliya u dhashay.

Yaa ka dambeeyay?

Waxaa kale oo Cabdikariin ka gaabsaday in uu afka ku dhufto magacyada shaqsiyaadka uu sheegay in ay dhiibitaankiisa ka dambeeyeen.

Argagixiso kalkaal

Markii dawladda Soomaaliya ay dhiibtay Qalbidhagax gollaha wasiirrada Soomaaliya oo kulan aan caadi ahayn yeeshay ayaa isku raacay in Jabhadda ONLFay argagixiso tahay, qalbidhagaxna uu waday hawlo amniga dalka iyo midka gobolkaba ka dhan ah, isla markaasna uu xiriir dhaw la lahaa "argagixisada Al Shabaab", sida uu dhiibitaankiisa ka dib shir jaraa'id ka sheegay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo ku magac dheer Injineer Yariisoow oo markaas ahaa wasiirka warfaafinta Dawladda Faderaalka ah ee Soomaaliya.

Baarlamaanka Soomaaliyaha ayaase intaas ka dib meel mariyay in sidii loo maareeyay dhiibidda Qalbi dhagax ay ahayd mid khaldan, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waraysi gaar ah siiyay BBC-da wuxuu sheegay in ku raacsan yahay go'aanka baarlamaanka.

Dawladda Itoobiya laftirkeedana waxay markaas ONLF u aqoonsanayd argagixiso, balse gollaha wasiirrada ayaa hadda isku raacay in ururada hubaysan sida ONLF, OLF laga saaro liiska argagixisada.

Qalbidhagax waxaa looga fadhiyaa in uu ka hadlo xiriirka dhaw ee lagu eedeeyay inuu Shabaabka la lahaa marka la dhiibayay.

Maxaa u qorsheysan?

Qalbidhagax wali kama uusan hadlin, tallaabada xigta ee uu qaadi doono, waxaase jira warar sheegaya in uu ku wajahan yahay magaalada Nairobi, halkaas oo uu kala tashan doono Jabhadda ONLF oo si dhaw ula socota soona dhawaysay isbadallada laxaadka leh ee ra'iisulwasaaraha cusub ee Itoobiya.