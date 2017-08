Bowls: Men's pairs results

From the section

Gold Medal

Ends Team Names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Final Scotland Paul Foster/Alex Marshall 1 3 5 8 10 12 14 14 16 17 18 19 19 19 20 20 Malaysia Muhammad Hizlee Abdul Rais/ Fairul Izwan Adb Muin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3

Bronze Medal

Ends Team Names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Final England Andrew Knapper/ Sam Tolchard 1 4 4 6 8 12 12 12 12 12 14 14 18 18 18 18 19 19 Namibia Douw Calitz/ Willem Erasmus Esterhuizen 0 0 1 1 1 1 2 3 4 6 6 8 8 10 11 12 12 12

Semi-finals

Ends Team Names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Final Scotland Paul Foster/Alex Marshall 0 1 2 2 2 2 2 4 4 6 6 8 10 10 10 14 14 16 16 England Andrew Knapper/Sam Tolchard 1 1 1 4 5 6 8 8 10 10 11 11 11 12 13 13 15 15 15

Ends Team Names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Final Namibia Douw Calitz/Willem Erasmus 0 0 0 0 1 1 4 4 4 4 6 11 12 12 13 15 15 15 Malaysia Muhammad Hizzli/Fairul Izwan Abd Muin 1 3 7 8 8 10 10 12 16 18 18 18 18 22 22 22 23 23

Quarter-finals

Ends Team Names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Final England Andrew Knapper/ Sam Tolchard 1 1 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 8 10 11 11 13 15 15 Northern Ireland Martin McHugh/ Ian McClure 0 1 1 1 3 3 6 7 8 9 12 13 13 13 13 14 14 14 14

Ends Team Names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Final Malaysia Muhammad Hizlee Abdul Rais/ Fairul Izwan Abd Muin 4 4 4 7 9 10 11 13 13 14 14 15 15 15 16 17 17 17 Wales Mark Harding/ Rob Weale 0 1 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 6 7 7 7 9 9

Ends Team Names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Final Australia Brett Wilkie/ Aron Sherriff 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 6 9 9 10 10 12 12 Namibia Douw Calitz/ Willem Erasmus Esterhuizen 1 2 5 8 9 12 13 15 15 15 16 16 16 18 18 19 19 19

Ends Team Names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Final Scotland Paul Foster/Alex Marshall 0 1 2 2 2 4 5 7 9 9 13 13 16 16 16 18 19 19 New Zealand Blake Signal/ Richard Girvan 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 7 7 8 9 11 11 11

Selected results

Section A Scotland 25-4 Zambia Scotland 21-7 Niue Scotland 16-15 South Africa Scotland 19-11 New Zealand Zambia 18-12 Niue Zambia 9-30 South Africa Zambia 10-25 New Zealand South Africa 8-16 New Zealand South Africa 25-5 Niue New Zealand 14-11 Niue

Section B Australia 20-7 Jersey Australia 25-11 Cook Islands Australia 26-10 Norfolk Islands Australia 25-10 Namibia Cook Islands 10-26 Norfolk Islands Cook Islands 13-21 Namibia Cook Islands 12-24 Jersey Jersey 12-17 Norfolk Island Jersey 14-15 Namibia Namibia 20-9 Norfolk Island

Section C Malaysia 19-11 Samoa Malaysia 22-14 Northern Ireland Northern Ireland 18-16 Malta Northern Ireland 19-13 Papua New Guinea Northern Ireland 14-16 Papua New Guinea Northern Ireland 29-4 Samoa Northern Ireland 22-15 Canada Malta 18-12 Malaysia Malta 7-28 Malaysia Malta 15-18 Samoa Canada 10-16 Papua New Guinea Canada 20-15 Samoa Canada 6-20 Malta Papua New Guinea 16-18 Malta Papua New Guinea 14-12 Samoa

Section D England 19-12 India England 20-17 Fiji England 21-10 Wales Fiji 11-15 India Wales 26-14 India Wales 18-12 Fiji

