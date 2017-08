Judo: Men's -60kg results

Gold medal match

Name Country Name Country Ashley McKenzie Eng bt Navjot Chana Ind

Bronze medal matches

Name Country Name Country John Buchanan Sco bt Daniel le Grange SA Razak Abuigiri Gha bt Neuso Sigauque Moz

Semi-finals

Name Country Name Country Ashley McKenzie Eng bt Neuso Sigauque Moz Navjot Chana Ind bt Daniel le Grange SA

Repechage

Name Country Name Country John Buchanan Sco bt Dominic Agudoo Gha Razak Abugiri Gha bt Brandon Dodge Wal

Quarter-finals

Name Country Name Country Ashley McKenzie Eng bt John Buchanan Sco Neuso Siguaque Moz bt Dominic Agudoo Gha Navjot Chana Ind bt Brandon Dodge Wal Daniel Le Grange SA bt Razak Abugiri Gha

Round of 16

Name Country Name Country John Buchanan Sco bt Pascal Laurent Mri Neuso Siguaque Moz bt William Kalunga Zam Dominic Agudoo Gha bt Bernadin Tsala Tsala Cmr Navjot Chana Ind bt Tom Pappas Aus Brandon Dodge Wal bt Christos Trikomitis Cyp Daniel Le Grange SA bt Ahmedi Saidi Magogo Tan Razak Abugiri Gha bt Tony Lomo Sol

Click here for detailed results from the competition at the official Glasgow 2014 website