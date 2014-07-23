Swimming: Women's 200m freestyle results

Final

RankNameCountryTime
1Emma McKeonAus01:55:57
2Siobhan O'Connor Eng01:55:82
3Bronte BarrattAus01:56:62
4Lauren Boyle NZ01:57:00
5Brittany MacleanCan01:57:20
6Jazz CarlinWal01:57:26
7Samantha ChevertonCan01:57:79
8Karin PrinslooSA01:58:95

Heats

RankNameCountryTime
1Lani CabreraBrb02:07.0
2Matelita BuadromoFij02:07.8
3Olivia Plateau de MaroussMri02:08.0
4Alexis ClarkeBrb02:14.4
5Aminath ShajanMdv02:28.5
RankNameCountryTime
1Bronte BarrattAus01:58.7
2Caitlin McclatcheySco01:59.0
3Brittany ElmslieAus01:59.2
4Becki TurnerEng01:59.6
5Ellena JonesWal02:00.1
6Emma RobinsonNZ02:01.8
7Rachel BethelNI02:07.0
8Danielle HillNI02:10.8
RankNameCountryTime
1Siobhan O'ConnorEng01:56.6
2Lauren BoyleNZ01:56.8
3Brittany MacleanCan01:57.8
4Samantha Lucie-SmithNZ01:59.6
5Alyson AckmanCan01:59.9
6Joanna EvansBah02:04.2
7Ting Wen QuahSin02:05.1
8Sycerika McMahonNIDNS
RankNameCountryTime
1Emma McKeonAus01:56.6
2Jazz CarlinWal01:57.6
3Karin PrinslooSA01:58.4
4Samantha ChevertonCan01:58.6
5Ellie FaulknerEng01:59.4
6Rachel WilliamsWal02:01.8
7Lynette LimSin02:03.9
8Amanda LimSin02:06.2

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