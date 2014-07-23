Swimming: Women's 200m freestyle results
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- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Emma McKeon
|Aus
|01:55:57
|2
|Siobhan O'Connor
|Eng
|01:55:82
|3
|Bronte Barratt
|Aus
|01:56:62
|4
|Lauren Boyle
|NZ
|01:57:00
|5
|Brittany Maclean
|Can
|01:57:20
|6
|Jazz Carlin
|Wal
|01:57:26
|7
|Samantha Cheverton
|Can
|01:57:79
|8
|Karin Prinsloo
|SA
|01:58:95
Heats
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Lani Cabrera
|Brb
|02:07.0
|2
|Matelita Buadromo
|Fij
|02:07.8
|3
|Olivia Plateau de Marouss
|Mri
|02:08.0
|4
|Alexis Clarke
|Brb
|02:14.4
|5
|Aminath Shajan
|Mdv
|02:28.5
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Bronte Barratt
|Aus
|01:58.7
|2
|Caitlin Mcclatchey
|Sco
|01:59.0
|3
|Brittany Elmslie
|Aus
|01:59.2
|4
|Becki Turner
|Eng
|01:59.6
|5
|Ellena Jones
|Wal
|02:00.1
|6
|Emma Robinson
|NZ
|02:01.8
|7
|Rachel Bethel
|NI
|02:07.0
|8
|Danielle Hill
|NI
|02:10.8
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Siobhan O'Connor
|Eng
|01:56.6
|2
|Lauren Boyle
|NZ
|01:56.8
|3
|Brittany Maclean
|Can
|01:57.8
|4
|Samantha Lucie-Smith
|NZ
|01:59.6
|5
|Alyson Ackman
|Can
|01:59.9
|6
|Joanna Evans
|Bah
|02:04.2
|7
|Ting Wen Quah
|Sin
|02:05.1
|8
|Sycerika McMahon
|NI
|DNS
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Emma McKeon
|Aus
|01:56.6
|2
|Jazz Carlin
|Wal
|01:57.6
|3
|Karin Prinsloo
|SA
|01:58.4
|4
|Samantha Cheverton
|Can
|01:58.6
|5
|Ellie Faulkner
|Eng
|01:59.4
|6
|Rachel Williams
|Wal
|02:01.8
|7
|Lynette Lim
|Sin
|02:03.9
|8
|Amanda Lim
|Sin
|02:06.2