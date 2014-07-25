Shooting: Women's 10m Air Pistol results

Final

RankNameCountryScore
1Shun Xie TeoSin198.6
2Malaika GoelInd197.1
3Dorothy LudwigCan177.2
4Lalita YauhleuskayaAus157.7
5Lynda KiejkoCan134.6
6Coral KennerleyWal115.3
7Heena SidhuInd95.8
8Armin AshaBan75.9

Qualifying

RankNameCountryScore
1Heena SidhuInd383 Q
2Lalita YauhleuskayaAus379 Q
3Lynda KiejkoCan378 Q
4Malaika GoelInd378 Q
5Shun Xie TeoSin377 Q
6Armin AshaBan376 Q
7Coral KennerleyWal375 Q
8Dorothy LudwigCan375 Q
9Wahidah IsmailMas375
10Ardina FerdousBan375
11Emily EspositoAus373
12Yean Lee Joseline CheahMas373
13Eleanor BezzinaMlt373
14Nicola HolmesJey372
15Mehwish FarhanPak369
16Tara LaineGgy367
17Geraldine BuckleyEng366
18Victoria MullinEng365
19Ruwini AbeymannaSri365
20Shawnee BournerWal364
21Ling Tan Chiao NicoleSin362
22Amali KulathungeSri356
23Nikki TrebertGgy354
24Caroline BrownlieSco351
25Irene PanteliCyp350
26Denise ReevesNfk336
27Linet Owiti AwuorKen331
28Jacqui GrundyNfk329
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