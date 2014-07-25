Shooting: Women's 10m Air Pistol results
Final
|Rank
|Name
|Country
|Score
|1
|Shun Xie Teo
|Sin
|198.6
|2
|Malaika Goel
|Ind
|197.1
|3
|Dorothy Ludwig
|Can
|177.2
|4
|Lalita Yauhleuskaya
|Aus
|157.7
|5
|Lynda Kiejko
|Can
|134.6
|6
|Coral Kennerley
|Wal
|115.3
|7
|Heena Sidhu
|Ind
|95.8
|8
|Armin Asha
|Ban
|75.9
Qualifying
|Rank
|Name
|Country
|Score
|1
|Heena Sidhu
|Ind
|383 Q
|2
|Lalita Yauhleuskaya
|Aus
|379 Q
|3
|Lynda Kiejko
|Can
|378 Q
|4
|Malaika Goel
|Ind
|378 Q
|5
|Shun Xie Teo
|Sin
|377 Q
|6
|Armin Asha
|Ban
|376 Q
|7
|Coral Kennerley
|Wal
|375 Q
|8
|Dorothy Ludwig
|Can
|375 Q
|9
|Wahidah Ismail
|Mas
|375
|10
|Ardina Ferdous
|Ban
|375
|11
|Emily Esposito
|Aus
|373
|12
|Yean Lee Joseline Cheah
|Mas
|373
|13
|Eleanor Bezzina
|Mlt
|373
|14
|Nicola Holmes
|Jey
|372
|15
|Mehwish Farhan
|Pak
|369
|16
|Tara Laine
|Ggy
|367
|17
|Geraldine Buckley
|Eng
|366
|18
|Victoria Mullin
|Eng
|365
|19
|Ruwini Abeymanna
|Sri
|365
|20
|Shawnee Bourner
|Wal
|364
|21
|Ling Tan Chiao Nicole
|Sin
|362
|22
|Amali Kulathunge
|Sri
|356
|23
|Nikki Trebert
|Ggy
|354
|24
|Caroline Brownlie
|Sco
|351
|25
|Irene Panteli
|Cyp
|350
|26
|Denise Reeves
|Nfk
|336
|27
|Linet Owiti Awuor
|Ken
|331
|28
|Jacqui Grundy
|Nfk
|329
|DNS
|Abbasi Akhtar Tazeem
|Pkn
|DNS
|Olabode Yetunde
|Ngr
DNS=Did not start