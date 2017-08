Judo: Men's -81kg results

From the section

Gold medal match

Name Country Name Country Owen Livesey Eng bt Tom Reed Eng

Bronze medal matches

Name Country Name Country Boas Munyonga Zam bt Louis Krieber-Gagnon Can Jonah Burt Can bt Robert Nicola Cyp

Semi-finals

Name Country Name Country Owen Livesey Eng bt Johan Burt Can Tom Reed Eng bt Louis Krieber-Gagnon Can

Repechage

Name Country Name Result Robert Nicola Cyp bt Mark Brewer NZ Boas Munyonga Zam bt Louis Messi Cam

Quarter-finals

Name Country Name Country Johan Burt Can bt Louis Messi Cam Owen Livesey Eng bt Boas Munyonga Zam Tom Reed Eng bt Robert Nicola Cyp Louis Krieber-Gagnon Can bt Mark Brewer NZ

Round of 16

Name Country Result Name Country Johan Burt Can bt Ivica Pavlinic NZ Louis Messi Cam bt Abubakar Alhassan Gha Owen Livesey Eng bt John Kirimi Ken Boas Munyonga Zam bt Josateki Naulu Fij Tom Reed Eng bt EJ Omgba Fouda Cmr Robert Nicola Cyp bt Joshuah Omondi Ken Mark Brewer NZ bt Leslie Philoe Sey Louis Krieber-Gagnon Can bt Alfred Linguni Mal

Round of 32

Name Country Result Name Country Johan Burt Can bt Craig Ewers Wal EJ Omgba Fouda Cmr bt Vikender Singh Ind

