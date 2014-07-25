Cycling: Men's 4000m individual pursuit results

Gold medal race
|Rank
|Name
|Country
|Time
|Time Behind
|1
|Jack Bobridge
|Aus
|4:19.650
|2
|Alex Edmondson
|Aus
|4:24.620
|+4.970
Bronze medal race
|Rank
|Name
|Country
|Time
|Time Behind
|1
|Marc Ryan
|NZ
|4:23.599
|2
|Owain Doull
|Wal
|4:25.664
|+2.105
Qualifying
|Rank
|Heat
|Name
|Country
|Time
|1
|8
|Jack Bobridge
|Aus
|04:19.211
|Q
|2
|10
|Alex Edmondson
|Aus
|04:20.853
|Q
|3
|7
|Owain Doull
|Wal
|04:21.369
|Q
|4
|10
|Marc Ryan
|NZ
|04:22.511
|Q
|5
|8
|Andy Tennant
|Eng
|04:23.723
|6
|9
|Miles Scotson
|Aus
|04:24.819
|7
|9
|Patrick Bevin
|NZ
|04:26.909
|8
|6
|Dylan Kennett
|NZ
|04:26.930
|9
|5
|Remi Pelletier
|Can
|04:28.525
|10
|7
|Steven Burke
|Eng
|04:31.752
|11
|2
|Mark Stewart
|Sco
|04:32.279
|12
|4
|Ed Veal
|Can
|04:33.775
|13
|6
|Theuns Van der Bank
|SA
|04:40.041
|14
|4
|Morne Van Niekerk
|SA
|04:44.415
|15
|3
|Oupa Maluleke
|SA
|04:48.368
|16
|5
|Manjeet Singh
|Ind
|04:55.164
|17
|2
|Sombir
|Ind
|04:57.202
|18
|3
|Amit Kumar
|Ind
|04:58.444
|19
|1
|Muhammad Shakeel
|Pkn
|DNS
Q = Qualified for medal races
DNS = Did not start