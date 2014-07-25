Cycling: Men's 4000m individual pursuit results

Gold medal race

RankNameCountryTimeTime Behind
1Jack BobridgeAus4:19.650
2Alex EdmondsonAus4:24.620+4.970

Bronze medal race

RankNameCountryTimeTime Behind
1Marc RyanNZ4:23.599
2Owain DoullWal4:25.664+2.105

Qualifying

RankHeatNameCountryTime
18Jack BobridgeAus04:19.211 Q
210Alex EdmondsonAus04:20.853 Q
37Owain DoullWal04:21.369 Q
410Marc RyanNZ04:22.511 Q
58Andy TennantEng04:23.723
69Miles ScotsonAus04:24.819
79Patrick BevinNZ04:26.909
86Dylan KennettNZ04:26.930
95Remi PelletierCan04:28.525
107Steven BurkeEng04:31.752
112Mark StewartSco04:32.279
124Ed VealCan04:33.775
136Theuns Van der BankSA04:40.041
144Morne Van NiekerkSA04:44.415
153Oupa MalulekeSA04:48.368
165Manjeet SinghInd04:55.164
172SombirInd04:57.202
183Amit KumarInd04:58.444
191Muhammad ShakeelPknDNS

Q = Qualified for medal races

DNS = Did not start

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