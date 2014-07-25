Shooting: Women's skeet results

Gold Medal Match

RankNameCountryFinal
1Laura ColesAus14
2Elena AllenWal13

Bronze Medal Match

RankNameCountryFinal
1Andri EleftheriouCyp13
2Sarah GrayEng12

Semi Final

RankNameCountryFinalShoot off
1Laura ColesAus15
2Elena AllenWal13 +2/2
3Sarah GrayEng13+1/2
4Andri EleftheriouCyp12+4/4
5Rao Arti SinghInd12+3/4
6Lauryn MarkEng9

Qualifying

RankNameCountryRound 1Round 2Round 3Total
1Laura ColesAus24222470
2Andri EleftheriouCyp24242169
3Elena AllenWal24222268
4Lauryn MarkAus25212268
5Rao Arti SinghInd25222067
6Sarah GrayEng22212265
7Amber HillEng23222065
8Panagiota AndreouCyp22222165
9Sian BruceSco22221963

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