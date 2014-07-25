Shooting: Women's skeet results
Gold Medal Match
|Rank
|Name
|Country
|Final
|1
|Laura Coles
|Aus
|14
|2
|Elena Allen
|Wal
|13
Bronze Medal Match
|Rank
|Name
|Country
|Final
|1
|Andri Eleftheriou
|Cyp
|13
|2
|Sarah Gray
|Eng
|12
Semi Final
|Rank
|Name
|Country
|Final
|Shoot off
|1
|Laura Coles
|Aus
|15
|2
|Elena Allen
|Wal
|13
|+2/2
|3
|Sarah Gray
|Eng
|13
|+1/2
|4
|Andri Eleftheriou
|Cyp
|12
|+4/4
|5
|Rao Arti Singh
|Ind
|12
|+3/4
|6
|Lauryn Mark
|Eng
|9
Qualifying
|Rank
|Name
|Country
|Round 1
|Round 2
|Round 3
|Total
|1
|Laura Coles
|Aus
|24
|22
|24
|70
|2
|Andri Eleftheriou
|Cyp
|24
|24
|21
|69
|3
|Elena Allen
|Wal
|24
|22
|22
|68
|4
|Lauryn Mark
|Aus
|25
|21
|22
|68
|5
|Rao Arti Singh
|Ind
|25
|22
|20
|67
|6
|Sarah Gray
|Eng
|22
|21
|22
|65
|7
|Amber Hill
|Eng
|23
|22
|20
|65
|8
|Panagiota Andreou
|Cyp
|22
|22
|21
|65
|9
|Sian Bruce
|Sco
|22
|22
|19
|63