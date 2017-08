Shooting: Queen's Prize Pairs results

From the section

Final: Day Two

Rank Country Name Stage One Stage Two Score 300 yards 500 yards 600 yards 900 yards 1000 yards 1 Eng David Luckman 50 50 50 75 72 595-77v GR Parag Patel 50 50 50 75 73 2 Can Jim Paton 50 50 49 74 73 592-54v Des Vamplew 50 49 50 75 72 3 Sco Angus Mcleod 50 50 50 75 73 590-65v Ian Shaw 49 50 49 73 71 4 Aus James Corbett 50 50 50 75 69 586-66v Geoff Grenfell 50 50 50 74 68 5 Jey Barry Le Cheminant 50 50 50 72 72 585-57v Dan Richardson 50 49 49 71 72 6 Guy Mahendra Persaud 49 50 48 73 70 585-47v Lennox Braithwaite 50 49 50 74 72 7 Wal Gareth Morris 49 49 50 71 69 584-60v Chris Watson 50 50 50 75 71 8 NZ Mike Collings 49 48 50 74 69 583-44v John Snowden 50 49 49 74 71 9 NI David Calvert 50 50 49 72 72 581-51v Jack Alexander 49 50 50 73 66 10 SA Johannes Du Toit 50 48 50 71 63 574-53v Frederik Coetzee 50 50 48 75 69 11 Gue Peter Jory 49 48 48 70 67 574-48v Nick Mace 50 49 49 75 69 12 Mas Shahrizal Ishak 49 50 50 73 64 566-50v Rozli Mohamad 48 49 47 71 65 13 Ken Christopher Kiplimo Saina 49 49 48 70 70 561-36v Satiender Singh Sehmi 47 49 49 67 63 14 Jam David Charles Rickman 47 50 50 74 63 550-34v Denis Nelson 49 47 48 60 62 15 Tto Norris Gomez 48 48 48 67 55 540-32v Michael Perez 44 49 49 64 68 16 Flk Gareth Goodwin 47 48 46 63 65 536-25v Derek Goodwin 46 48 46 67 60 17 Ant ThomasGreenaway 45 46 42 60 26 457-18v Anderson Perry 48 47 40 69 34

Day One

Rank Country Name 300 yards 500 yards 600 yards Score 1 Eng David Luckman 50 50 50 300 Eng Parag Patel 50 50 50 2 Aus James Corbett 50 50 50 300 Aus Geoff Grenfell 50 50 50 3 Jey Barry Le Cheminant 50 50 50 298 Jey Dan Richardson 50 49 49 4 NI David Calvert 50 50 49 298 NI Jack Alexander 49 50 50 5 Sco Angus McLeod 50 50 50 298 Sco Ian Shaw 49 50 49 6 Can Jim Paton 50 50 49 298 Can Des Vamplew 50 49 50 7 SA Johannes Du Toit 50 48 50 296 SA Frederik Coetzee 50 50 48 8 Guy Mehendra Persaud 49 50 48 296 Guy Lennox Braithwaite 50 49 50 9 Wal Gareth Morris 49 49 50 298 Wal Chris Watson 50 50 50 10 Ggy Peter Jory 49 48 48 293 Ggy Nick Mace 50 49 49 11 Mas Shahrizal Ishak 49 50 50 293 Mas Rozli Mohamad 48 49 47 12 NZ Mike Collings 49 48 50 295 NZ John Snowden 50 49 49 13 Ken Christopher Kiplimo Saina 49 49 48 291 Ken Satiender Singh Sehmi 47 49 49 14 Jam David Charles Rickman 47 50 50 291 Jam Denis Nelson 49 47 48 15 Tri Norris Gomez 48 48 48 286 Tri Michael Perez 44 49 49 16 Flk Gareth Goodwin 47 48 46 281 Flk Derek Goodwin 46 48 46 17 Ant Thomas Greenaway 45 46 42 268 Ant Anderson Perry 48 47 40

GR = Commonwealth Games Record